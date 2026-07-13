الصين: عمليات التفتيش سلطات الموانئ على سفن ترفع علم بنما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان إن الصين حرصا منها على ضمان سلامة ونظام حركة الملاحة البحرية تجري سلطات الموانئ بشكل قانوني ومسؤول عمليات تفتيش وفقا لما تنص عليه اللوائح الدولية على السفن الزائرة وهذا يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك تعليقا على التقارير التي زعمت بأن ممثلين عن الولايات المتحدة وبنما أدانوا الإجراءات العقابية التي اتخذتها الصين ضد السفن التي ترفع علم بنما لأسباب سياسية، ودعوا المنظمة البحرية الدولية إلى تعزيز إطارها للحماية لمنع تسييس التجارة البحرية، وذلك خلال الدورة 137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية.

وأضاف لين، استنادا إلى إحصاءات السلطات الصينية المختصة، فإن السفن التي ترفع علم بنما قد سجلت، منذ بداية هذا العام، حوادث متعددة بلغت أو تجاوزت عتبة تصنيف الحوادث القانونية في المياه الصينية بوتيرة أعلى من سفن أي دولة أخرى.

وقال إن السفن التي ترفع علم بنما شكلت أقل من 20% من إجمالي السفن الأجنبية التي رست في الموانئ الصينية منذ يناير لكنها تسببت في نحو 50% من الحوادث وما ترتب عليها من وفيات ومفقودين.

وأضاف لين أن عمليات التفتيش التي تجريها سلطات الموانئ، باعتبارها إجراء مهما لضمان السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، هي الأداة التنظيمية الرئيسية التي تتبعها سلطات الموانئ للإشراف على سلامة السفن الأجنبية.