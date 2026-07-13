خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلا واسعا بعد تصريحاته التي تناولت مواقف بعض الشخصيات الرياضية تجاه تعديل اللوائح، مشيرا إلى ما وصفه بازدواجية في التعامل مع هذا الملف.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:نفسي افهم بعض الشخصيات اللي بيدافعوا عن تغيير اللوائح و في نفس الوقت بيهاجموا تغيير اللوائح علي حسب المصلحة اعتقد دول ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا.



علي الجانب الاخر طالب الإعلامي خالد الغندور بضرورة توجيه التكريم الإعلامي إلى جميع أفراد منظومة منتخب مصر، وعدم اقتصار الاحتفاء على اللاعبين فقط، وذلك بعد النجاح الذي حققه المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

منتخب مصر

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتمنى في البرامج الاحتفال بالجهاز الفني بالكامل، والطبي، والإداري، والإعلامي، وتقديرهم إعلاميًا، وأيضًا اتحاد الكرة المصري، لأنه جزء كبير من هذا النجاح».

وأشار الغندور إلى أن ما تحقق جاء بجهود جماعية، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب، إلى جانب اتحاد الكرة، يستحقون التقدير على دورهم في هذا الإنجاز.