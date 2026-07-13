خالد الغندور: النجاح الحقيقي في صناعة النجوم وليس شرائهم

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفارق كبير بين النادي الذي يصنع نجمًا من لاعب غير معروف، والنادي الذي يكتفي بضم لاعب يمتلك شهرة مسبقة، مشيرًا إلى أن قيمة النادي الحقيقية تظهر في قدرته على تطوير لاعبيه والحفاظ على تألقهم.

الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "فرق كبير أوي إنك تجيب لاعب مش نجم وتعمل منه نجم، زي زيكو مثلًا مع المنتخب، وفرق إنك تعمل خطة عشان تجيب لاعب نجم عندك، وحتى لو عن طريق كوبري، مش مهم.. الغاية تبرر الوسيلة".

وأضاف: "بس المصيبة لما يجيلك نجم ويبقى بعدها لاعب عادي، تعرف على طول إن النادي هو النجم".

وجاءت تصريحات الغندور بالتزامن مع حالة الإشادة التي يحظى بها منتخب مصر عقب مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وكرمهم بمنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز خلال البطولة.

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة.