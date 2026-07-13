اختتام منافسات كأس العالم للجمباز الإيقاعي بمشاركة فريدة بهنسي ولينا حليقة

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اختتمت منافسات كأس العالم للجمباز الإيقاعي التي استضافتها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 8 إلى 13 يوليو الجاري بمشاركة ثنائي اللعبة المصريتين فريدة بهنسي ولينا حليقة.

وأكد السفير وليد عثمان القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو اليوم الاثنين، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح البعثة المصرية للجمباز الإيقاعي في أداء مهامها أثناء كأس العالم للجمباز الإيقاعي.. مشيرا إلى حضور القنصل ريهام عبد الباري مراسم الافتتاح وتشجيع البطلتين قبل بدء الفقرات الرياضية الخاصة بهما.

ترأس البعثة المصرية للجمباز الإيقاعي ياسمين سمير قلادة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، ورئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للجمباز.. وشهدت المدرجات حضورا جماهيريا كثيفا على مدار البطولة.

يذكر أن فريدة بهنسي ولينا حليقة سبق أن فازتا بالميداليتين الفضيتين في بطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي التي أقيمت في صوفيا ببلغاريا عام 2025، وحقق الثنائي إنجازا تاريخيا غير مسبوق للجمباز الإيقاعي المصري بحصولهما على ميداليات عالمية.. وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة ومن إفريقيا شارك إلى جانبها أنجولا وجنوب إفريقيا.