وكيل رياضة النواب: جهاز مستقبل مصر رافد اقتصادي مهم

أعلن النائب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون جهاز "مستقبل مصر" ليكون هيئة اقتصادية.

وأشاد سويلم بجهاز مستقبل مصر ، الذي يعد كيان اقتصادي عظيم وقيادته الواعدة التي تحظى باحترام القيادة السياسية، وأحد الروافد الاقتصادية الهامة التي يقودها قيادة مميزة، وهو ما يبشر بمزيد من الإنجازات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات القومية.

ومن ناحية آخرى طالب النائب ثروت سويلم، خلال كلمته، رئيس المجلس بـدعوة أبطال المنتخب القومي المصري الذي أبهر العالم بأدائه، لتكريمهم تحت قبة البرلمان، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققوه ورفعوا به اسم مصر عالياً.

كما طالب بتكريم الجهاز الفني العظيم بقيادة الكابتن حسام حسن، و رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وفر للمنتخب كافة سبل النجاح والتميز حتى تحقق هذا الإنجاز.