موجة حر شديدة وإعلان حالة التأهب القصوى في 7 مدن إيطالية

تشهد المدن الإيطالية موجة حرة شديدة بدأت اليوم وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مع حالة تأهب قصوى خاصة في وسط وجنوب البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى "إنذار أحمر" بشأن المخاطر الصحية في فلورنسا وبيروجيا، وستنضم إليهما بعد غد /الأربعاء/ مدن "بولونيا، وبريشيا، وفروزينوني، وروما وتورينو".

وأشارت إلى أعلان حالة التأهب المتوسطة في 9 مدن مما يشير إلى ظروف جوية قد تشكل خطرًا على الصحة لاسيما على الفئات الأكثر عرضة للخطر وتضم مدن "كالياري، وكامبوباسو، ولاتينا، وميلانو، وبيسكارا، ورييتي، وترييستي، وفيرونا، وفيتيربو".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الجديدة في التأثير على شبه الجزيرة الإيطالية لمدة 7 أيام على الأقل، مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة للغاية