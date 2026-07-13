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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصائم يوم الإثنين المستجاب.. أفضل الأدعية تصلح لك حالك قبل الإفطار

دعاء الصائم يوم الإثنين
دعاء الصائم يوم الإثنين
أحمد سعيد
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صيام يوم الإثنين و دعاء الصائم من السنن النبوية العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، لما فيه من فضل وأجر كبير، وهو من الأيام التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله تعالى؛ لذا يحرص المسلمون في هذا اليوم المبارك إلى جانب الصيام على الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وفي السطور التالية نعرض أفضل دعاء الصائم يوم الإثنين.

حكم صيام يوم الإثنين 

الصيام من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى خالقه، ويكون دعاؤه وقت الإفطار أقرب للاستجابة، وقد حدد عدد من الفقهاء فضل صيام يوم الاثنين والخميس ومنها:

  • زيادة في الأجر يعد صيام يومي الخميس والإثنين من صيام التطوع والذي يزيد العبد الأجر والثواب الذي يحصل عليه المسلم، بالإضافة إلى صيام الفريضة. 
  • التقرب إلى الله تعالى ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام التطوع وفهو وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
  • تكفير الذنوب الصيام من العبادات التي تكفر الذنوب وتطهّر القلب. 
  • رفع الدرجات في الجنة ومن فضل صيام التطوع عموما والذي منه صيام الخميس والإثنين هو أن للصائمين مكانة خاصة في الجنة ودرجات عالية.
  • تهذيب النفس الصيام يتطلب جهاد النفس والصبر على الامتناع عن الطعام والشراب، وهو ما يزيد من قيمة الأجر.

دعاء يوم الإثنين للصائمين

  • اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • «اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».
  • «اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
  • اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.
  • «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».
  • «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».
  • اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.
  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.
  • رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
  • اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

دعاء يوم الإثنين للصائمين عند سماع أذان المغرب

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء عند سماع أذان المغرب، حيث روى السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء بهذه الكلمات عند سماع أذان المغرب: 

«اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، من الأدلة على دعاء عند سماع أذان المغربما ورد في سنن أبي داود، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

دعاء يوم الإثنين للصائمين عند الإفطار

يعد أفضل ما نقوله في دعاء يوم الإثنين للصائمين هو دعاء النبي عند الإفطار لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. 

وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

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