قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟
أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم
مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم
بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة
عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي
أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري
هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب
إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي
ضربات أمريكية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟

الدعاء في الصلاة
الدعاء في الصلاة
أحمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تعد أدعية الرسول في الصلاة من أعظم الأذكار التي يحرص المسلم على تعلمها والعمل بها، فهي من الأدعية المأثورة الواردة في صحيح السنة النبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد التشهد وقبل السلام.

ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة أفضل أدعية الصلاة المستجابة، وأذكار الصلاة الصحيحة، ودعاء النبي في السجود، لما لها من أثر عظيم في زيادة الخشوع وفي السطور التالية نتعرف على هذه الأدعية اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

أدعية الرسول في الصلاة كما وردت في صحيح السنة

من أدعية الرسول في الصلاة هو دعاء الاستفتاح حيث كان يستفتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح ومن صيغه الواردة في السنة: 

  • اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ. 
  • وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ. 
  • كان النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا افتتح الصلاةَ قال: سبحانك اللَّهُمَّ وبحَمْدِك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيرُك. 

ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟

 

من أدعية الرسو في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يدعو بما يأتي: 

  • اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي. 
  • سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. 

الدعاء عند الرفع من الركوع 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع يقول: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بيْنَهُمَا وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعْدُ. 

دعاء الرسول في السجود

ومن أدعية الرسول في الصلاة إذا سجد فكان يدعو بما يأتي: 

  • سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. 
  • اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ. 
     

الدعاء بين السجدتين وأفضل ما يقال فيه

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يقولُ من بين السَّجدتينِ: اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمْنِي واجْبُرْني واهْدِني وارْزُقُني. 


 أدعية الرسول بعد التشهد وقبل السلام

من أدعية الرسول في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين التشهد والتسليم: 

  • اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَسْرَفْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ. 
  • اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ
أدعية الرسول في الصلاة دعاء الرسول في الصلاة أدعية الصلاة من السنة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية النبي أدعية الرسول الرسول النبي دعاء السجود دعاء الركوع الدعاء بين السجدتين الدعاء بعد التشهد الدعاء قبل السلام أذكار الصلاة الصحيحة أفضل دعاء في الصلاة أدعية مستجابة في الصلاة السنة النبوية اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮﺩ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد

المجلس القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد

طلاب جامعة القاهرة

طلاب حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة يطلقون نظاما للكشف المبكر عن اضطراب التوحد

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد