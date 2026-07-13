بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة

كشفت BYD المشاركة في فعاليات مهرجان جودوود للسرعة، عن أحدث سياراتها الخارقة، والتي تحمل اسم دينزا Z، مع انطلاقها ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

ويأتي الطراز الجديد ضمن عدة إصدارات، تشمل فئة الكوبيه، والنسخة المكشوفة سبايدر، إلى جانب إصدار مخصص للحلبات يتمتع بمواصفات أداء أعلى.

دينزا Z و3 نسخ من القوة

اعتمدت BYD على تقديم دينزا Z بأكثر من تكوين، حيث جاءت نسخة الكوبيه لتناسب الاستخدام مع الطابع الرياضي، بينما تنطلق نسخة سبايدر بقدرات فنية كبيرة أيضًا إلى جانب السقف المكشوف، وصولًا إلى النسخة الثالثة المخصصة للسباقات والتسارع.

دينزا Z

بطارية دينزا Z ومدى القيادة

زودت جميع نسخ دينزا Z ببطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد تبلغ سعتها 76 كيلوواط ساعة، مع اختلاف مدى القيادة بحسب طبيعة كل إصدار.

وتتمكن نسخة الكوبيه من قطع مسافة تصل إلى 409 كيلومترات بالشحنة الواحدة، في حين يبلغ مدى نسخة سبايدر 399 كيلومتراً، بينما يصل مدى نسخة السباقات إلى 380 كيلومتراً.

دينزا Z

أداء ومحركات دينزا Z

تعتمد نسخة الكوبيه من دينزا Z على 3 محركات كهربائية تعمل معاً لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 1,582 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 1,240 نيوتن متر.

دينزا Z

وتنعكس هذه الأرقام على الأداء بصورة مباشرة، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.25 ثانية فقط، لتضع نفسها ضمن قائمة السيارات الكهربائية الأسرع في هذه الفئة، مع الحفاظ على سرعة قصوى تصل إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة.

دينزا Z

نسخة سبايدر والأداء الرياضي

تمكنت BYD من الحفاظ على مستويات الأداء رغم طبيعة الهيكل المختلفة، حيث تسجل السيارة زمناً يبلغ نحو 2.3 ثانية للتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة.

دينزا Z

إصدار الحلبات يقترب من حاجز 2000 حصان

خصصت BYD نسخة السباقات وهي الأعلى من ناحية المستوى والأداء، حيث تعتمد على منظومة كهربائية قادرة على إنتاج 1,973 حصاناً، لتقترب من حاجز 2000 حصان، وتنعكس هذه القوة على أرقام التسارع، إذ تحتاج السيارة إلى 1.96 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يجعلها أسرع أفراد عائلة دينزا Z.