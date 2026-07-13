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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في مدينة الأهواز ومحيطها، عقب غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وبحسب المصادر، طالت الضربات الجوية القاعدة الجوية الرابعة في مدينة دزفول الواقعة شمال الأهواز، ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية سمعت في مناطق متفرقة، وسط تقارير عن أضرار لحقت بالمنشآت المستهدفة.

وأشارت التقارير إلى أن القصف تزامن مع انهيار شبكة الكهرباء في الأهواز وعدد من المناطق المجاورة، لتغرق المدينة في ظلام كامل، بينما لا تزال أعمال تقييم الأضرار جارية في ظل غياب معلومات رسمية حول حجم الخسائر.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة الأضرار أو أسباب انقطاع الكهرباء بصورة رسمية، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن أضرار واسعة في البنية التحتية واستمرار انقطاع التيار لساعات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وسائل إعلام إيرانية إيران انقطاع التيار الكهربائي الولايات المتحدة وإيران أخبار إيران

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