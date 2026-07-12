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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: أمريكا جعلت من قطر وعمان درعاً لها واستخدمت قواعدهما وإمكاناتهما لشن هجمات ضدنا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل
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أكد مركز الإعلام الحربي الإيراني أن محاولة الولايات المتحدة تقويض إدارة إيران لمضيق هرمز ونقض مذكرة التفاهم تسببا بالتصعيد ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقطر ودول خليجية فعّلت الممر الجنوبي لمضيق هرمز بدلاً من تنفيذ آلية فتحه وفقاً للترتيبات الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مركز الإعلام الحربي القول : رداً على خرق مذكرة التفاهم استهدف حرس الثورة السفن المخالفة العابرة من المسار الجنوبي لهرمز .فيما هاجمت "سنتكوم" جنوب إيران لترد إيران بقصف أهداف في الكويت والبحرين والأردن.

وأضاف التلفزيون الإيراني: عراقتشي توجه إلى مسقط للتفاوض غير المباشر وإيران رفضت التدخلات الأميركية والقطرية لفتح الممر الجنوبي.

 وتابع : أمريكا حاولت استئناف عبور السفن عبر الممر الجنوبي وهو ما جوبه بهجوم إيراني على إحدى السفن

 وزاد : حرس الثورة أعلن إغلاق مضيق هرمز ووسع نطاق عملياته الدفاعية لتشمل قواعد ومنشآت أمريكية في عمان وقطر

 وتابع أيضا : الولايات المتحدة جعلت من قطر وعمان درعاً لها واستخدمت قواعدها وإمكاناتها في هذين البلدين لشن هجمات عدوانية ضد إيران. ولكن القوات المسلحة ورداً على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وضعت مصادر التهديد ضد إيران تحت مرمى نيرانها.

 زختم الإعلام الحربي قائلا : إيران تطالب دول المنطقة بمنع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها وإمكاناتها لشن الاعتداءات.

أمريكا إيران قطر عمان مضيق هرمز

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