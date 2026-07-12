إيران تستهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر

أفادت وكالة “فارس” أن عمليات الرصد الجوي رصدت إقلاع طائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من قاعدة جوية أمريكية في السعودية صباح اليوم وهي طائرة بوينغ E-3.

وقالت وكالة "فارس" في تقرير لها أن قاعدة العديد الجوية في قطر تضم بالفعل أكثر من 20 طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 أمريكية تستخدم لتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية بالوقود.

وذكرت وكالة "فارس": بعد التوغل الأمريكي في السواحل الإيرانية تم استهداف منشأ الهجمات في دول المنطقة بما في ذلك قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وكان مسؤول أمريكي صرح لـ أكسيوس أن الجيش الأمريكي شن قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوري في موقعين بمحيط مضيق هرمز.