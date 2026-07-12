برلماني: توفير التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد

أكد محمد سلطان عضو مجلس النواب أن حرص الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس التزام الدولة باستكمال المشروعات الاستراتيجية دون تأخير، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

وقال سلطان، في تصريحات خاصة، إن التنسيق المستمر بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي يعد خطوة مهمة لضمان استقرار تنفيذ المشروعات، والحفاظ على ثقة الشركاء المحليين والدوليين.

التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يمثل استثمارًا طويل الأجل، يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للدولة.

وأشار إلى أن دعم هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال توفير مصادر طاقة أكثر استدامة.

وأكد أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات وفق الخطط المحددة سيدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.