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حسام حسن: زيكو قمة في الأخلاق وبار بوالدته وشايل البيت
حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربنا مبيديش لحد حاجة بالصدفة.. حسام حسن يكشف قصة مؤثرة عن زيكو

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل إنسانية مؤثرة عن مصطفى "زيكو"، مشيدًا بأخلاقه وكفاحه قبل التألق مع الفراعنة، مؤكدًا أن نجاحه لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة رحلة طويلة من العمل والاجتهاد.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن زيكو يتحمل مسؤولية أسرته منذ سنوات بعد وفاة والده.

وأضاف: "زيكو هو اللي شايل بيتهم، والده متوفي، وعنده أخ كان بيلعب كورة لكنه سابها علشان يقدر يصرف على البيت، ووالدته شغلها حاجة بسيطة جدًا".

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر، إلى أن اللاعب لم يكن يخفي تفاصيل حياته، قائلًا: "هو مابيتكسفش، وكان بيحكي لزمايله عن حياته، واشتغل إيه في الشارع علشان يصرف على بيته".

وأكد حسام حسن أن هذه التفاصيل زادت من قناعته بقدرات اللاعب، مضيفًا: "لما عرفت كل الكلام ده قولت ربنا ما بيديش لحد بالصدفة، وزيكو قمة الأخلاق وبار بوالدته جدًا".

من جهتها، علقت الإعلامية منى الشاذلي على حديث المدير الفني، قائلة: "وبار بينا إحنا كمان، الراجل ده فرح قلبنا، أنت جامد يا أخي، ربنا يحميك ويحفظك".

ويأتي حديث حسام حسن؛ عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، أمس السبت، بمدينة العلمين، ومنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف وإنجاز غير مسبوق.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم زيكو

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