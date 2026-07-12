ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تصدر سعر الدولار اليوم اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، بعدما أنهت العملة الأمريكية تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 على ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك.

وجاء ارتفاع سعر الدولار اليوم بعد حالة من الاستقرار النسبي التي شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، ليعكس تحركات جديدة في أسعار الصرف داخل البنوك الحكومية والخاصة.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنهاية التعاملات، ليسجل:

49.85 جنيه للشراء.

49.99 جنيه للبيع.

ويعكس هذا المستوى استمرار التحركات المحدودة في سوق الصرف، مع حفاظ البنك المركزي على استقرار السياسة النقدية.



سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعًا في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية، وجاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.90 جنيه للشراء، و50.00 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.90 جنيه للشراء، و50.00 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار التقارب بين البنوك المختلفة، مع اختلافات طفيفة في أسعار الشراء والبيع وفقًا لسياسة كل بنك.

الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سوق الصرف

ورغم ارتفاع سعر الدولار اليوم، فإن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار قوة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، بعدما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 53.009 مليار دولار في نهاية أبريل، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.



ويمثل هذا المستوى أعلى احتياطي نقدي في تاريخ مصر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويوفر غطاءً قويًا لاستقرار سوق النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

كما يؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، ويحد من التقلبات الحادة التي قد يشهدها سوق الصرف.

الذهب يعزز احتياطيات البنك المركزي

ضمن العوامل الداعمة لاستقرار الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري إضافة نحو 3 آلاف أونصة ذهب إلى الاحتياطي خلال شهر مايو الماضي، ليصل إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 4.167 مليون أونصة.

ورغم انخفاض القيمة الدولارية للذهب بنحو 425 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بما يقارب 656 مليون دولار ساهم في تعويض هذا الانخفاض، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على قوة الاحتياطي النقدي.

ويرى متخصصون أن تنوع مكونات الاحتياطي بين العملات الأجنبية والذهب يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل النمو

من أبرز العوامل التي تساند استقرار سعر الدولار اليوم استمرار الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجل شهر أبريل 2026 وحده تحويلات بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أما إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 فقد وصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويؤكد اقتصاديون أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات ساهمت في تعزيز المعروض من الدولار داخل البنوك، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط.



توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من الخبراء أن يظل سعر الدولار اليوم خاضعًا لمعادلة العرض والطلب، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، وتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية.

كما ستلعب المؤشرات المحلية، مثل نمو الاحتياطي النقدي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات سوق الصرف خلال الأشهر المقبلة.