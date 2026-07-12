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أسعار ومواصفات دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي

دينزا B5 موديل 2026
دينزا B5 موديل 2026
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يضم السوق السعودي الكثير من الإصدارات المتنوعة منها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن أحدث الطرازات التي انضمت إلى هذه الفئة سيارة دينزا B5 موديل 2026، والتي يتم طرحها عبر فئتين هما Deluxe وFlagship.

أبعاد دينزا B5 موديل 2026

يبلغ طول السيارة دينزا B5 موديل 2026 نحو 4,921 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,970 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,930 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، وتأتي السيارة بخلوص أرضي يبلغ 180 مم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 475 لتراً.

دينزا B5 موديل 2026

محرك دينزا B5 موديل 2026

تعتمد السيارة دينزا B5 موديل 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن عبر القابس، حيث يعمل بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي AT مع نظام دفع رباعي 4WD وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة التشغيل 570 حصاناً.

بطارية دينزا B5 موديل 2026

تزود دينزا B5 موديل 2026 ببطارية سعتها 31.8 كيلوواط ساعة، تتيح إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 80 كيلومتراً قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين بصورة كاملة.

دينزا B5 موديل 2026

ويصل المدى الإجمالي للسيارة إلى 780 كيلومتراً عند الاستفادة من عمل النظامين الكهربائي والبنزيني معاً، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة 11 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 100 كيلوواط.

تسارع وأداء دينزا B5 موديل 2026

تقدم السيارة أرقاماً مميزة وسط فئة السيارات الرياضية، إذ تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى نحو مدة زمنية تستغرق 8 ثوانٍ فقط للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

دينزا B5 موديل 2026

أسعار دينزا B5 موديل 2026 في السعودية

تتوفر دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي بفئتين تختلفان في مستوى التجهيزات، حيث يبدأ السعر من 202,000 ريال للفئة الأساسية، ويصل إلى 231,800 ريال للفئة الأعلى تجهيزاً.

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