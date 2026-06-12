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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا

سعر Denza Z9
سعر Denza Z9
عزة عاطف

أطلقت علامة “دينزا” الذراع الفاخر التابع لعملاقة صناعة السيارات الصينية (BYD)، تحديثًا برمجيًا ثوريًا عبر الهواء (OTA) لطرازها الرياضي الأحدث (Denza Z9 GT) من فئة الشوتينغ بريك الفاخرة. 

وحمل هذا التحديث البرمجي مفاجأة هندسية مذهلة صدمت أوساط خبراء الميكانيكا والجهات التنظيمية؛ حيث بات بإمكان السيارة الرياضية الفائقة تنفيذ مناورات الانجراف الحاد "الدريفت" بشكل ذاتي بالكامل وبدقة هندسية متناهية، بمجرد قيام السائق برسم الشكل الهندسي الذي يرغب به على شاشة الترفيه المركزية داخل المقصورة.

منظومة حركية مرعبة بثلاثة محركات كهربائية وقوة تتجاوز ألف حصان

تستمد هذه المركبة الفاخرة قوتها المادية الهائلة من منظومة حركة كهربائية بالكامل ومتطورة للغاية؛ حيث ينبض الشاسيه بقوة ثلاثة محركات كهربائية مستقلة (محرك في الأمام ومحركان في الخلف) تعمل بالتوازي لتوليد قوة إجمالية مرعبة تصل إلى 1139 حصانًا. 

وتتيح هذه التوليفة التكنولوجية الفائقة للمركبة توجيه عزم الدوران بشكل مستقل تمامًا لكل عجلات الشاسيه الأربعة وبسرعة استجابة برمجية تقاس بالأجزاء من الثانية، مما يمنح السيارة ثباتًا ديناميكيًا خارقًا عند المنعطفات، وقدرة ميكانيكية فائقة على المناورة تجعلها تتفوق بوضوح على أعرق السيارات الرياضية الأوروبية في صالات العرض العالمية.

التحديث البرمجي المبتكر وآلية عمل الانجراف الذاتي عبر الشاشة

تعتمد خاصية الانجراف المستقل الجديدة على خوارزميات برمجية معقدة للغاية تدير القوة الحركية ونظام التوجيه الخلفي النشط؛ فبمجرد دخول السائق إلى القائمة البرمجية الخاصة بالدريفت على الشاشة اللمسية، يمكنه رسم أي مسار يرغب فيه مثل الدوائر الكاملة أو الأشكال اللانهائية (Shape 8). 

لتقوم أنظمة الكمبيوتر المتكاملة في الشاسيه بتولي التحكم الكامل في عملية التسارع والمكابح وتوجيه الإطارات بدقة متناهية تحاكي مهارة سائقي السباقات المحترفين، دون أي تدخل بشري في المقود، مما يمنح الملاك تجربة تفاعلية مرحة ومثيرة وصادمة في آن واحد.

تأتي هذه الخطوة البرمجية الجريئة في وقت دقيق للغاية؛ حيث تضع دينزا اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة الإطلاق التجاري الدولي لطراز Z9 GT في الأسواق العالمية خارج حدود الصين. 

وأثارت هذه الميزة دهشة واسعة بين خبراء السلامة المرورية حول كيفية حصول الشركة على الموافقات التنظيمية والقانونية الرسمية للسماح بسيارة إنتاج تجاري تقوم بـ "الدريفت الذاتي" في الساحات، إلا أن المؤشرات الاستثمارية تؤكد أن بي واي دي تهدف من خلال هذه الصدمة التكنولوجية إلى إبراز تفوقها البرمجي المطلق، وتعزيز القوة التنافسية لعلاماتها الفاخرة في مواجهة طرازات بورشه وتسلا بأسعار تنافسية ستغير خريطة الاستثمار في قطاع المحركات النظيفة عالميًا.

دينزا Z9 GT 2026 سعر Denza Z9 عيوب السيارات الكهربائية السيارات الصينية

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