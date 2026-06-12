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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدل المصممين.. الذكاء الاصطناعي يصمم سيارة كورفيت C9 الجديدة

كورفيت 2026
كورفيت 2026
عزة عاطف

بدأت شركة “جنرال موتورز” الأمريكية مرحلة التخطيط الفعلي والعميق للجيل التاسع والجديد كلياً من سيارتها الرياضية الأيقونية “شيفروليه كورفيت سي 9”، وذلك بالتزامن مع دخول الجيل الحالي (C8) عامه السابع في الأسواق العالمية. 

وحملت الأنباء القادمة من معاقل التطوير في ولاية ميشيغان مفاجأة تقنية ضخمة؛ حيث أكدت التقارير أن الجيل القادم سيحمل بصمات واضحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) التي ستلعب دورًا محوريًا في صياغة الشاسيه والخطوط الانسيابية للمركبة.

تسريع عمليات التطوير الهندسي وتحويل الرسومات إلى مجسمات تفاعلية

تهدف جنرال موتورز من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع التصميم إلى اختصار الوقت اللوجستي اللازم لتطوير الموديلات المستقبلية بشكل كبير؛ حيث تتيح هذه التكنولوجيا المتطورة للمصممين البشريين إدخال الرسومات اليدوية الأولية (Sketches) ليقوم الكمبيوتر البرمجي بتحويلها فورًا وبشكل آلي إلى مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد متحركة ذات تفاصيل دقيقة. 

ويساهم هذا الدمج التكنولوجي في اختبار المسارات الديناميكية للهواء ومقاومة الشاسيه افتراضياً قبل بناء النماذج الطينية التقليدية باهظة الثمن، مما يمنح المهندسين قدرة أعلى على اتخاذ القرارات الهندسية الصحيحة بسرعة قياسية.

الحفاظ على الهوية الرياضية للمحرك الوسطي والمؤشرات التصميمية الأولى

بالرغم من الاعتماد على الخوارزميات الذكية، أكدت المصادر أن كورفيت C9 القادمة ستحافظ على هويتها الثورية التي بدأها الجيل الحالي، حيث ستأتي بمحرك وسطي (Mid-engined) لضمان توزيع مثالي للوزن وأداء فائق ينافس السيارات الخارقة الأوروبية في صالات العرض. 

وكان قطاع التصميم في شيفروليه قد قدم تلميحاً أوليًا مثيرًا حول التوجه البصري المستقبلي لعائلة كورفيت في وقت سابق من خلال الكشف عن السيارة الاختبارية الفاخرة (CX Concept)، والتي استعرضت لغة تصميمية حادة تجمع بين الشراسة العضلية والانسيابية الفائقة التي تلائم العصر الرقمي الجديد.

موعد الطرح المتوقع في أسواق السيارات العالمية

تضع جنرال موتورز اللمسات البرمجية والميكانيكية الأولى للسيارة دون التسرع في الكشف عن كامل التفاصيل الفنية أو خيارات المحركات؛ حيث يركز المهندسون حالياً على استغلال قدرات المحاكاة الذكية لتطوير الشاسيه. 

ومن المتوقع أن تظهر النسخ الاختبارية الأولى من كورفيت C9 وهي تجري الاختبارات الديناميكية على الحلبات العالمية خلال العامين القادمين، تمهيدًا لطرحها تجاريًا كموديل لعام 2028 أو 2029، لتشكل بذلك صدمة تكنولوجية واستثمارية جديدة تعزز من القوة المادية والتنافسية للصانع الأمريكي في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة.

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