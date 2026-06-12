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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات ام جي ZS موديل 2026 في السوق السعودي

ام جي ZS
ام جي ZS
صبري طلبه

تحافظ ام جي ZS على حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة المقدمة في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، حيث تعد واحدة من أبرز السيارة الصينية من فئة الكروس أوفر.

محرك ام جي ZS موديل 2026

تعتمد السيارة ام جي ZS موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 112 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 148 نيوتن متر، 

ام جي ZS

وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكيCVT ، بينما تسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 16.3 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 55 لترًا، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد ام جي ZS موديل 2026

تحصل السيارة ام جي ZS موديل 2026 على تصميم رياضي، مع نسبة طول بلغت 4,430 ملم، مع عرض يبلغ 1,818 ملم، وبارتفاع يقدر بـ 1,635 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,610 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,255 كيلوجرامًا.

مواصفات ام جي ZS موديل 2026

تتوفر السيارة بشاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة تعرض البيانات الأساسية للسائق، بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي، نوافذ كهربائية، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية.

ام جي ZS

وتأتي السيارة ام جي ZS موديل 2026 مزودة بحزمة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة، تشمل الوسائد الهوائية وحساسات الركن والكاميرا الخلفية، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD. كما تتوفر السيارة بنظام الثبات الإلكتروني.

سعر ام جي ZS 2026 في السعودية

تتوفر ام جي ZS موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 67,675 ريال سعودي.

ام جي ام جي zs مواصفات ام جي ZS سعر ام جي ZS سعر ام جي ZS في السعودية أسعار ام جي ZS 2026

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