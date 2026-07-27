تسريبات آبل .. تأجيل إطلاق iPhone 18 ومفاجأة بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي Siri

كشفت تقارير صحفية نشرتها مجلة "فوربس" (Forbes) العالمية، عن اتجاه شركة "آبل" (Apple) الأمريكية إلى تأجيل موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف "آيفون 18" (iPhone 18) إلى فصل الربيع بدلاً من الموعد الخريفي المعتاد، وذلك بالتزامن مع إعادة ترتيب استراتيجية مبيعات طرازات iPhone 18 Pro وتحديثات مساعد "سيري" (Siri) القائم على الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل تأجيل موعد إطلاق سلسلة iPhone 18

وبحسب ما ذكره الكاتب إيوان سبينس في تقريره المنشور عبر موقع مجلة "فوربس"، تشير التحليلات الواردة من سلاسل التوريد إلى أن آبل قررت زحزحة الجدول الزمني التقليدي للإطلاق؛ حيث يُنتظر إما تأخير الإصدارات الأساسية حتى ربيع 2027 أو تعديل جدول التوزيع العالمي لتوفير طرازات محددة في وقت لاحق.

وأوضح التقرير أن هذا التغير في جدول الطرح يرتبط بالتحضيرات الهندسية والبرمجية المعقدة لتقنيات المساعد الصوتي Siri والذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج، بالإضافة إلى ضمان التوازن بين المبيعات المباشرة لطرازات Pro الاحترافية والطرازات القياسية.

تأثير التعديلات على مبيعات iPhone 18 Pro وميزات Siri AI

وأفادت البيانات المنشورة في التقرير بأن آبل تركز على إعطاء الأولوية التسويقية لطرازات iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال المراحل الأولى؛ بهدف دفع المبيعات نحو الفئات المرتفعة التكلفة التي تحمل ترقيات عتادية تشمل الشراائح الرقمية الأكثر تطوراً والعدسات المحدثة.

وأضاف التقرير الفني أن التأخير المترقب يهدف أيضاً إلى إعطاء مهلة إضافية لفريق البرمجيات لاختبار النسخة المحدثة من مساعد Siri والتحقق من كفاءة معالجة الأوامر المعقدة على الأجهزة دون الاعتماد المباشر على السحابة، لتفادي المشكلات التقنية عند الإطلاق الجماعي.

جدول الطرح والتوقعات الزمنية لسوق الهواتف الذكية

وأشار التقرير الإخباري لمجلة Forbes إلى أن تغيير موعد الإطلاق إلى ربيع العام التالي سيشكل تحولاً كبيراً في الدورة التشغيلية لشركة آبل؛ إذ جرت العادة على تدشين الجيل الجديد من الهواتف في شهر سبتمبر من كل عام للاستفادة من موسم المبيعات والعطلات.

ولم تصدر شركة آبل أي تعليق أو بيان رسمي يؤكد أو ينفي تغير جدول الإطلاق المعتاد لسلسلة هواتف iPhone 18، واكتفت التقارير التقنية بالإشارة إلى متابعة نتائج الاختبارات المعملية وسلاسل الإنتاج والتوريد خلال الأسابيع القادمة.