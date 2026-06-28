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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أمازون» تمدّد رسميًا تخفيضات ساعات «Apple Watch Series 11» و«Ultra 3» لعام 2026

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11
احمد الشريف

رصدت تقارير تسويقية موسعة نشرتها منصة "أبل إنسايدر" (AppleInsider) العالمية اليوم، قرار شركة أمازون بتمديد أقوى عروضها السعرية المخصصة للجيل الأحدث من الساعات الذكية لشركة أبل. 

وأكدت الفحوصات المنشورة بتاريخ 27 يونيو 2026 هبوط سعر ساعة "Apple Watch Series 11" إلى 279 دولاراً، وتراجع كلفة نسخة المغامرات الفاخرة "Apple Watch Ultra 3" إلى 649 دولاراً، مستهدفة منح المستهلكين فرصة إضافية لاقتناء عتاد حيوي وسوفت وير متطور بخصومات حقيقية غير مسبوقة تزامناً مع اختتام فعاليات عروض برايم داي.

تفكيك القيمة العتادية والميزات الحيوية  

تستهدف ساعة "Apple Watch Series 11" المحدثة تقديم أرقى مستويات تتبع المؤشرات الحيوية بفضل شاشتها المصقولة ومعالجها العصبي المعاصر. 

وتمنح التخفيضات الحالية لعام 2026 المستخدمين صلاحية كاملة للاستفادة من أدوات رصد اضطرابات النوم المتقدمة وتتبع نسبة الأكسجين بالدم بنسبة دقة واستقرار بلغت 100%، لتتخلى الفئة المتوسطة عن أعباء التكاليف الباهظة وتقتني جهازاً يوازن بالكامل بين الهندسة الدقيقة والسعر العادل.

مواصفات جبارة وآليات حماية متطورة في وحش المغامرات Ultra 3

تمنح أبل ساعتها الرائدة "Apple Watch Ultra 3" شاسيه متيناً من التيتانيوم المصقول صمم خصيصاً لمقاومة البيئات القاسية وجلسات التدريب الشاقة؛ وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة بروتوكولات حوسبة ذكية تتولى أتمتة إدارة طاقة خلايا البطارية المدمجة، مما يحمي اللوحة الأم والمعالج من السخونة المفرطة اللحظية.

ويمنع النزيف الحراري المباغت أثناء تفعيل نظام التموضع العالمي (GPS) أو استخدام الشحن السريع صامتاً وفي أجزاء من الثانية.

انتعاشة شرائية استيرادية يترقبها المستهلك  

تفتح هذه العروض الممتدة عبر منصات التجارة الدولية آفاقاً تسويقية واستثمارية فائقة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وقطاع التجزئة في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن هبوط الأسعار يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلائم القوة الشرائية لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، حيث تمكنهم هذه الساعات المعاصرة من إدارة جدول أعمالهم اليومي، ومراقبة جهدهم البدني، وتلقي التنبيهات المهنية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يثبت التنافس السعري الممتد لعملاق التجزئة "أمازون" لعام 2026 على أن حسم الصدارة في سوق الإلكترونيات غادر فخخ الفترات الترويجية الضيقة ليرتكز في عمق تسهيل وصول الجماهير للمنتجات النخبوية وصيانة ميزانياتهم الاستهلاكية؛ ومع بدء تدفق الشحنات الجديدة، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التوافق المستمر بين متانة العتاد الصلب والسعر التنافسي المدروس هو خط الدفاع الأول لحفظ الولاء الاستراتيجي للمنصات عالمياً ومحلياً.

أبل إنسايدر Watch Series 11

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