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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن ترقية ضخمة في الذاكرة العشوائية لهاتفي «iPhone 18» و«iPhone 18e»

iPhone 18
iPhone 18
احمد الشريف

أفادت تقارير استقصائية مسربة من خطوط الإنتاج الآسيوية عن نية شركة "أبل" الأمريكية إجراء ثورة عتادية شاملة في سلسلة هواتفها المستقبلية؛ 

وأكدت المنصات الفنية لعام 2026 أن طرازي "iPhone 18" القياسي والنسخة الاقتصادية المنتظرة "iPhone 18e" سيحصلان على ترقية واسعة النطاق في سعة الذاكرة العشوائية (RAM)، مستهدفة تعزيز قدرات الحوسبة المحلية صامتاً لتلبية المتطلبات التقنية المعقدة لحزم البرمجيات التوليدية المعاصرة الفائقة.

معمارية الذاكرة المستحدثة والتحول الكامل 

تستهدف الهندسة البرمجية الجديدة لشركة أبل سحق مشكلات التباطؤ الواجهي الناتجة عن تشغيل نماذج لغات الذكاء الاصطناعي المعقدة في الخلفية؛ وتمنح البيانات الفنية المسربة دلالات قاطعة على أن رفع سعة الذاكرة العشوائية سيمنح نظام التشغيل صلاحية أتمتة فرز الأوامر وتسييل البيانات السمعية والمرئية بنسبة كفاءة بلغت 100%، لتتخلى الهواتف تماماً عن نمط الاعتماد الكثيف على الخوادم السحابية الخارجية لحل المهام اليومية للمستخدم.

أتمتة الفحص الحراري لحماية خلايا العتاد الصلب 

تمنح أبل عتاد سلسلتها المستقبلية خطوط دفاع هندسية صارمة ومبرمجة لحماية اللوحة الأم من تأثير دفق البيانات الكثيف؛ وحرص مصممو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات المعالجة المركزية لعام 2026 لتتولى أتمتة جدولة العمليات في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً وفنياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت الناتج عن تشغيل أدوات التعديل الفوري أو الألعاب الثقيلة.

ترقب تجاري واسع يتابعه رواد الأعمال

تفتح الكواليس التصميمية المسربة لعائلة الآيفون آفاقاً استهلاكيا وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن الجمع بين الترقية العتادية وتوفير إصدار اقتصادي مثل "iPhone 18e" يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلائم طموحات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يبحثون عن سوفت وير مستقر لإدارة مشاريعهم الرقمية وحساباتهم الافتراضية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يثبت التوجه الاستباقي لترقية الذاكرة العشوائية لهواتف أبل القادمة على أن حسم الصدارة في الاقتصاد الرقمي غادر فخخ التغييرات الشكلية المكررة ليرتكز في عمق صقل المكونات الفيزيائية لتسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية؛ ومع بدء تسعير الرقاقات لعام 2026، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم المستمر بين متانة الهاردوير ونقاء الأكواد هو خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي للمؤسسة عالمياً ومحلياً.

iPhone 18 iPhone 18e ram

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