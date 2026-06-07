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تسريبات حصرية تكشف موعد إطلاق سلسلة «iPhone 18» وأبرز المزايا الخارقة لعام 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات حصرية تكشف موعد إطلاق سلسلة «iPhone 18» وأبرز المزايا الخارقة لعام 2026

iPhone 18
iPhone 18
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية موثوقة لعام 2026 اللثام عن المخطط الزمني والتسريبات العتادية شبه النهائية لحدث شركة أبل السنوي الأضخم والمخصص لإطلاق الجيل الجديد من عائلتها الأقوى "iPhone 18".

وأفادت البيانات المسربة من داخل المجمعات الصناعية لخطوط الإنتاج في آسيا، بأن أبل استقرت على الموعد التقليدي للإعلان الرسمي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، محملة بخصائص حوسبة بصرية فائقة من شأنها تغيير معالم المنافسة الرقمية كلياً.

تحديد موعد الطرح التجاري وبدء التدفق بالأسواق

تستهدف شركة أبل من خلال الموعد المحدد إحكام قبضتها الاستباقية على مبيعات الربع الأخير من عام 2026 قبل مواسم الأعياد العالمية.

وتوقعت مصادر وثيقة الصلة بسلاسل التوريد أن تفتح الشركة باب الحجز المسبق عقب انتهاء المؤتمر مباشرة بـ 3 أيام فقط، على أن تبدأ عمليات الشحن وتوفير الهواتف داخل منافذ البيع الرسمية والمتاجر المعتمدة حول العالم في غضون أسبوعين من تاريخ الكشف الرسمي عن الهواتف الأربعة الجديدة.

معالج ثوري بدقة تصنيع متناهية الصغر وذكاء توليدي

تمنح التقنيات الهندسية المدمجة في سلسلة "iPhone 18" طفرة أدائية خارقة بفضل تزويد فئتي "البرو" بمعالجات "$A20\ Pro$" المعتمدة على معمارية تصنيع متناهية الصغر.

وحرص مطورو العتاد لعام 2026 على مضاعفة سعة ذواكر المعالجة العصبية المستقلة (NPU)، لتمكين الهواتف من إدارة خوارزميات نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة محلياً دون الحاجة للاتصال بالخوادم السحابية، وبكفاءة معالجة وصياغة مستقرة برمجياً بنسبة 100%.

منظومة تصوير سينمائي ومستشعرات تيتانيوم مطورة

تتكامل الترقيات الخارجية مع تعديلات هندسية ثورية تطال شكل وحجم وحدة الكاميرات الخلفية لاستيعاب مستشعرات تصوير أضخم.

وتكشف المخططات الهيكلية عن دمج عدسة تقريب فائقة "Periscope" بدقة أعلى، قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة للغاية في ظروف الإضاءة الضعيفة والمظلمة، بالإضافة إلى تزويد الهاتف بشاشات مذهلة تفتقر للحواف التقليدية، مع تطبيق معيار طاقة يمنع النزيف اللحظي لطاقة الخلايا الكيميائية للبطارية.

ترقب اقتصادي وتأثيرات تسويقية واسعة بالسوق المصرية

تفتح هذه التسريبات الواسعة نقاشاً تسويقياً هاما تترقبه أوساط التوزيع ومحلات الهواتف الذكية في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الهواتف أن المزايا العتادية المحدثة لسلسلة آيفون 18، لاسيما المتعلقة منها بإطالة عمر البطارية وتحسين كفاءة استقبال شبكات الجيل الخامس، ستمثل الدافع الأكبر للمستخدمين المحليين لاتخاذ قرار الترقية، رغم التوقعات بارتفاع القيمة المالية الإجمالية للإصدارات النخبوية.

يبرهن التدفق المتسارع لتسريبات سلسلة "iPhone 18" على أن أبل لعام 2026 تراهن بقوة على صقل تجربة المستخدم الفردية والدمج العتادي الكامل للذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها التسويقية.

ومع اقتراب نافذة الإطلاق في سبتمبر، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمواجهة تغيرات جذرية في القواعد التصميمية، لتؤكد أبل أن الحفاظ على الهيمنة يتطلب ابتكاراً مستمراً يخدم متطلبات الحياة المعاصرة.

iPhone 18 iPhone أبل

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