تسريبات تكشف نية "أبل" دعم ميزة "Google Cast" وبروتوكولات البث المدمج في نظام "iOS 27"

كشفت تقارير برمجية مسربة عن توجه شركة أبل الأمريكية نحو إجراء تغيير جذري غير مسبوق في سياسة أنظمتها المغلقة، عبر إمكانية توفير دعم مدمج لبروتوكول البث الشهير "Google Cast" والعديد من بروتوكولات المشاركة الأخرى ضمن نظام التشغيل المرتقب "iOS 27".

وأفادت التسريبات التقنية الصادرة من مجتمعات المطورين، بأن هذه الخطوة التاريخية تهدف إلى تمكين مستخدمي هواتف الآيفون من بث محتوى الوسائط مباشرة إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة غير التابعة لمنظومة أبل لعام 2026.

تفكيك القيود الرقمية وتوسيع آفاق المشاركة اللحظية

تستهدف أبل من خلال هذا التحول البرمجي تلبية المعايير التنظيمية الدولية المفروضة لتعزيز التوافقية بين الأنظمة التقنية المختلفة.

وتوضح الشفرات البرمجية المسربة أن التحديث سيتيح دمج خيارات بث الفيديو والصوت من قوقل (Google Cast) مباشرة داخل مركز التحكم (Control Center) وتطبيقات تشغيل الميديا الأساسية، مما يغني المستخدم عن الاعتماد الحصري على بروتوكول "AirPlay".

ويسمح بعرض المحتوى على أي شاشة ذكية تدعم أنظمة أندرويد أو كروم كاست بسلاسة فائقة.

دعم شامل لبروتوكولات البث المتنوعة داخل الشبكات

تمنح الهيكلية المحدثة لنظام "iOS 27" توافقاً موسعاً يشمل بروتوكولات البث المفتوحة الأخرى مثل "DLNA" و"Miracast" الشائعة في الأجهزة المنزلية؛ وحرص مهندسو أبل على تطوير طبقة برمجية أمنية تقوم بفحص الشبكة اللاسلكية المحلية وتحديد الأجهزة المتاحة فورياً.

مما يتيح للموظفين والمحترفين مشاركة العروض التقديمية ومقاطع الفيديو من هواتفهم إلى شاشات قاعات الاجتماعات بمختلف أنواعها دون الحاجة لتحميل تطبيقات وسيطة أو ملحقات عتادية معقدة.

تحسينات ذكية بالذكاء الاصطناعي لمنع انقطاع الإشارة

تتكامل ميزات البث الجديدة مع خوارزميات المعالجة العصبية "Apple Intelligence" لضمان استقرار تدفق البيانات وجودة العرض الحركي.

وسيقوم النظام تلقائياً بضبط دقة البث ومعدل نقل البيانات بناءً على قوة شبكة الواي فاي (Wi-Fi) وسرعة استجابة الشاشة المستقبلة.

مما يمنع مشكلات تذبذب الإطارات أو بطء الصوت، ويضمن للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط تجربة ترفيهية منزلية فائقة النقاء تلائم الفئات التشغيلية المختلفة لعام 2026.

خاتمة

يبرهن انفتاح أبل على دعم تقنيات "قوقل كاست" في نظام "iOS 27" على أن الحدود التقليدية بين الأنظمة المنافسة بدأت تذوب تماماً لصالح تلبية رغبات المستهلك المعاصر؛ ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن حزمة التحديثات.

يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه الخطوة الجريئة في رفع القيمة العملية لهواتف الآيفون، لتبقى السلاسة البرمجية والتكامل المفتوح هما المحرك الأساسي لصياغة المستقبل الرقمي.