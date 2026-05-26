الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران

تعافى الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الثلاثاء/، مدعوما بتجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عقب هجمات عسكرية أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران، ما عزز الإقبال على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي وعقوده الآجلة ارتفاعاً بنسبة 0.10% لكل منهما، ليستردا جانبا من الخسائر الأخيرة، وذلك عقب تقارير تحدثت عن تنفيذ ضربات جوية أمريكية بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين أشارت إلى إحراز تقدم دبلوماسي واقتراب الجانبين من صياغة إطار اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار.

وفي سوق الصرف، استقر زوج الدولار مقابل الين الياباني وسط ترقب المستثمرين لتصريحات نائب محافظ المركزي الياباني، ريوزو هيمينو، الذي أشار إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية وفقا لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه التوقعات بإقدام البنك المركزي الياباني على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

كما تعرضت العملات المرتبطة بالمخاطر لضغوط واضحة، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.10%، فيما انخفض كل من اليوان الصيني والدولار السنغافوري بشكل طفيف أمام العملة الأمريكية.

وفي الهند، ارتفع زوج الدولار مقابل الروبية بنسبة 0.30% ليستعيد توازنه بعد تراجعات حادة من مستويات قياسية خلال الجلستين الماضيتين، بينما خالف الوون الكوري الجنوبي اتجاه العملات الآسيوية مسجلا مكاسب بدعم من انتعاش قوي في أسواق الأسهم المحلية.

وأثارت التطورات الميدانية الأخيرة حالة من القلق بشأن مستقبل التقدم الذي شهدته مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التحول نحو الدولار، في حين تعرضت العملات الآسيوية لضغوط بعد تخليها عن مكاسبها المبكرة المسجلة مع بداية الأسبوع.

وفي المقابل، حذرت السلطات الإيرانية من أن أي استهداف لقواتها العسكرية سيقابل برد حاسم، مما زاد من حالة الضبابية المحيطة بمستقبل المفاوضات، التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق عن تفاؤله بشأنها، مشيرا إلى قرب التوصل لاتفاق وتسليم طهران لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

وأدت الضربات العسكرية إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما دعم جاذبية الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.