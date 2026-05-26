استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان رقم "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2026، لتلقى الاتصالات الواردة على مدار 24 ساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأشار عثمان إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وأن الخدمات العلاجية التى يقدمها صندوق مكافحة الإدمان تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى 35 مركزا بـ 20 محافظة حتى الآن.

وقال "عثمان" إن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى أنها أحد العوامل التى قد تؤدى إلى انتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

وكانت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد زينت بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي سواء في توفير برامج للتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل أو المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كما يحرص الصندوق عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة.