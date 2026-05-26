قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
رئيس بعثة الحج الرسمية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله
المرشد الإيراني: أمريكا لن تتمتع بملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
الذهب يتراجع عالميا مع تبدد آمال السلام بين واشنطن وطهران
الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران
رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات عرفات.. ويطمئن على توافر الخدمات
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال عيد الأضحى

عمرو عثمان
عمرو عثمان

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان رقم "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك  2026، لتلقى الاتصالات الواردة على مدار 24 ساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأشار عثمان  إلى تواجد  فريق متخصص  للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وأن الخدمات العلاجية التى يقدمها صندوق مكافحة الإدمان  تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق  أو الشريكة  مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى 35 مركزا   بـ 20 محافظة حتى الآن.

وقال  "عثمان" إن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى  أنها أحد العوامل التى قد تؤدى إلى  انتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز  ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.

وكانت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد زينت بمجسمات للكعبة  الشريفة  استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية. 

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي  والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي سواء في توفير برامج للتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل أو المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كما يحرص  الصندوق  عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمل الخط الساخن عيد الأضحى الخدمات فريق متخصص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

ليفربول

عودة كلوب تلوح في الأفق.. ليفربول يستشير مهندس الإنجازات| ما السبب

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وعيار 21 الآن

الإسكان الاجتماعى

الإسكان تحذر من سحب شقق الإسكان الاجتماعى بعد فك الحظر.. ما السبب؟

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد