بث مباشر.. ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

مع إشراقة صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، بدأ ملايين الحجاج التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتلبية والدعاء، بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ضيوف الرحمن على جبل عرفات

ويقف ضيوف الرحمن اليوم بعرفة، الركن الأساسي للحج، حيث يرفع الحجاج أكف الضراعة إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار، في مشهد إيماني تتجلى فيه وحدة المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، قبل أداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وشهدت طرق انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات انسيابية كبيرة في الحركة، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة من الجهات المختصة، التي دفعت بآلاف العناصر لتنظيم الحشود وتسهيل حركة المركبات والمشاة، إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية لضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم هناك حتى فجر يوم النحر، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويُعد صعيد عرفات من أعظم المشاعر المقدسة، إذ يجتمع عليه المسلمون في التاسع من ذي الحجة من كل عام، فيما يتوسطه جبل الرحمة ومسجد نمرة، اللذان ارتبطا بأحداث عظيمة في تاريخ الحج والسيرة النبوية.