رئيس بعثة الحج الرسمية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك .. بحناجر مبتهلة راجية من المولى عز وجل المغفرة، وصل جميع حجاج القرعة بسلام الله تعالى إلى عرفات الله؛ لآداء الركن الأعظم من الحج.

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله، مشيرا إلى أن المشرفين على جداول التصعيد، تلقوا إخطارات من كافة مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بصعيد عرفات الطاهر.

وأوضح، في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط للأراضى المقدسة اليوم "الثلاثاء"، أن الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذى يتوسطه مواقف للحافلات، سيساعد بمشيئة الله على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة، لافتا إلى أن الحجاج سيستقلون الحافلات عقب آذان العصر بساعة ونصف، استعدادا للنفرة إلى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.

كانت عملية تصعيد حجاج القرعة إلى منطقة المشاعر المقدسة قد بدأت أمس في رد واحد، من خلال 522 حافلة حديثة ومكيفة، مزودة بأجهزة تتبع "جي بي إس" ودورات مياه، بالإضافة إلى وجود مندوب من شركة النقل الخاصة بالحافلات بغرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة؛ لمتابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها لحجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الله، والنفرة الى المزدلفة، وصولا إلى مخيماتهم بمشعر منى؛ لضمان التزام سائقي الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم في حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة من جانب آخر، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من الحافلات الاحتياطية؛ للدفع بها فورا في حالات التعطل المفاجىء لأي حافلة.

وقد تم اختيار سائقي تلك الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة، وليس من العمالة الموسمية، مما يضمن إلمامهم بالطرق وخطوط السير.

كما تم هذا العام تخصيص حافلتين مجهزتين لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتصعيدهم إلى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، والحافلتين بهما جهاز رفع أوتوماتيكي للمقاعد المتحركة، فيما تحتويان على صف واحد من المقاعد بالداخل لسهولة حركة الكرسي المتحرك داخلهما.