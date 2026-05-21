من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

درع الدوري في طائرة خاصة
توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى ختام منافسات البطولة المحلية.

رابطة الأندية المحترفة قامت بتسليم درع الدوري المصري إلي نادي الزمالك فى ملعب استاد القاهرة الدولي عقب إنتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا وتم نقله عبر طائرة خاصة.

وشهد نقل درع الدوري إلي بطل المسابقة المحلية عديد الأزمات على مدار تاريخ الكرة المصرية.

وتزين درع الدوري الممتاز بأسماء الأندية المتوجة بلقب الدوري المصري، منذ انطلاق المسابقة موسم 48 / 49.

وسيطر النادي الأهلي على أغلب بطولات الدوري منذ إنطلاقه المسابقة حيث فاز الأهلي بهذا الدرع 45 مرة والزمالك بـ 15 مرة والإسماعيلى بـ 3 مرات وأندية الأوليمبى والترسانة والمحلة وغزل المحلة مرة واحدة.

ويعتبر النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك الأكثر مشاركة ببطولة الدوري ويليهما الاتحاد والمصري، رغم تغير نظام المسابقة أكثر من مرة حيث أقيمت في أكثر من موسم بنظام المجموعتين، فيما شهدت بعض الأعوام عدم إقامة البطولة المحلية لظروف قهرية أبرزها موسم 52 بسبب ثورة يوليو وأعوام 67، 68، 69، 71 بسبب ظروف الحرب.

درع جديد

شهد العام 2019 تسليم درع جديد إلى النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري الممتاز وقتها، حيث تم تصميمه من خلال الشركة المسئولة عن تصميم كأس الأمم الإفريقية، إلا أن التصميم الجديد انتهى به المطاف في مخازن اتحاد الكرة وعاد التصميم القديم لتسليمه إلى أبطال المسابقة. 

ثم تم إستحداث درع الدوري الجديد وصناعته في العاصمة الإنجليزية لندن ويزن الدرع الجديد للدوري 12 كيلوجراما ويتم تصنيعه من الفضة ومن المقرر أن يحصل عليه بطل المسابقة في الموسم المقبل.

وظهر على درع الدوري الجديد جناح "حورس"، وهو إله الشمس عند قدماء المصريين.

عامل نظافة

شهدت المواسم السابقة عديد الأزمات الخاصة بتسليم درع الدوري، جاء أبرزها في عام 2015 حيث سادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة من قيام مسؤولى النادى الأهلى بنقل درع بطولة الدورى الممتاز من مقر النادى بالجزيرة إلى مبنى اتحاد الكرة عن طريق أحد عمال النظافة بالنادي، دون وجود أى حراسة حول الدرع أو لجنة لنقلها.

ووجه حينها مسؤولو اتحاد الكرة اتهامات إلي النادى الأهلى بعدم إحترام البروتوكول الذى يحكم العلاقة بين الأندية والجبلاية فى نقل أى متعلقات بين الطرفين، فيما دافع اللواء محمود علام، مدير عام النادي الأهلي السابق، عن نفسه بأن تسلم درع بطولة الدورى الممتاز من الأندية هو مسؤولية اتحاد الكرة وليس النادي.

الزمالك يرد بروح رياضية

في عام 2016 رد نادي الزمالك بعدها بتسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي من خلال وفد يضم عدد من نجوم نادي الزمالك المصري السابقين، ومسؤولي قطاع الناشئين بالنادي، لذين توجهوا إلى مقر النادي الأحمر من أجل تسليم درع مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من أن الزمالك كان من المفترض أن يسلم الدرع لاتحاد الكرة بوصفه الجهة المنوط بها تسليم الأندية الدروع والكؤوس للمسابقات المختلفة، إلا أن الزمالك فضل إهدائه لصاحب الشأن للتأكيد على الروح الرياضية والحفاظ على العلاقات الطيبة مع الأندية المنافسة.

سرقة درع الدوري

في عام 2021 فوجئت جماهير نادي الزمالك بإعلان اللجنة المؤقتة للنادي سرقة درع الدوري المتوج به نادي الزمالك، حيث تفاجأت اللجنة بوقوع حادث سرقة واختفاء لدرع الدوري الممتاز وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة وعدم وجوده في مكانه المخصص، وبعد البحث لأكثر من 7 ساعات، تمت استعادة الدرع وإعادته في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك.

وفتحت اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب وقتها تحقيقا فوريا في واقعة اختفاء درع الدوري وخروجه من مقر النادي لأكثر من 7 ساعات حتى تمت استعادته في سرية تامة، فيما قال مسؤول أمن النادي إن التحقيقات الأولية حول سرقة الدرع أثبتت عدم وجود نية لسرقة الدرع، وإنما كان الهدف منه خروجه من النادي لبعض رجال الأعمال للتصوير معه، لكنه عاد ليؤكد على وجود رواية أخرى بطلها أحد أعضاء اللجنة المؤقتة السابقين والذي استعار الدرع في منزله لالتقاط صور مع أبنائه.

درع الدوري في سيارة نصف نقل

في عام 2024 تم نقل درع الدوري عبر سيارة نصف نقل جري مشاهدتها في شوارع القاهرة وتم تسليمه إلى النادي الأهلي بعدما توج باللقب للمرة 44.

درع الدوري في طائرة 

في خطوة غير مسبوقة تعكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة الرياضة والترفيه في مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، وشركة المتحدة للرياضه بالتعاون مع شركة «اير تاكسي ايجبت» Air Taxi Egypt، عن حدث استثنائي لنقل درع الدوري المصري الممتاز وتسليمه إلى بطل الدوري عبر طائرة هليكوبتر مجهزة خصيصاً لهذا الحدث الاستثنائي الذي لم يعلن فيه عن بطل الدوري غير في اللحظات الأخيرة لمباريات الثلاث فرق المنافسة، وهي الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وجري مساء أمس الأربعاء بث الجولة حصرياً عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، بما يمنح الجماهير المصرية تجربة بصرية وإعلامية مختلفة تعكس مكانة الكرة المصرية وتطور أدوات تقديمها إعلامياً وتنظيمياً.

وتم مساء أمس الأربعاء تسليم درع الدوري الممتاز إلي نادي الزمالك عبر طائرة خاصة في ملعب استاد القاهرة بعدما توج باللقب المحلي للمرة الـ 15 في تاريخه.

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم
اللحوم المصنعة
شاومي
مازيراتي
