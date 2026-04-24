لمعانقة درع الدوري.. الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقررة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل المران على تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.