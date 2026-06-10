ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

أثار جيريمي دوكو، نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، حالة من القلق داخل معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما اضطر إلى مغادرة الحصة التدريبية الأخيرة بسبب شعوره ببعض الانزعاجات البدنية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "HLN" البلجيكية، فإن دوكو أنهى تدريباته بعد أقل من ساعة من بدايتها، قبل أن يتوجه إلى الجهاز الطبي لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة أو الانزعاج الذي يعاني منه اللاعب لا يبدو مقلقًا، حيث تشير التوقعات إلى أن حالته طفيفة، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي.

وأكدت التقارير أن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي لا يشعر بالقلق بشأن مشاركة دوكو في المباراة المرتقبة أمام منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم، خاصة أنه يُعد أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة المدرب البلجيكي.

ويُعد دوكو من أبرز نجوم المنتخب البلجيكي خلال الفترة الحالية، بعدما قدم مستويات مميزة مؤخرًا وكان أحد العناصر الأساسية في استعدادات "الشياطين الحمر" للمونديال.