منافس مصر في المونديال.. هازارد: بلجيكا المرشح الأبرز للمجموعة لكن البدايات دائمًا محفوفة بالمخاطر

أكد إيدين هازارد، نجم منتخب بلجيكا السابق، ثقته في قدرة منتخب بلاده على تقديم بطولة قوية في كأس العالم، مشيرًا إلى أن "الشياطين الحمر" يملكون أفضلية واضحة في المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا وإيران، ضمن منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال هازارد، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن منتخب بلجيكا يُعد المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، لكنه شدد على أن مباريات البداية في البطولات الكبرى دائمًا ما تكون صعبة وتحمل العديد من التحديات..

وأوضح النجم البلجيكي السابق أن المنتخب الحالي يمتلك مزيجًا مميزًا من الخبرة والشباب، حيث تجمع التشكيلة بين العناصر المخضرمة والجيل الجديد الذي بدأ يثبت حضوره بقوة على الساحة الدولية.

وأضاف هازارد أن ابتعاد بلجيكا عن قائمة المرشحين الأوائل للفوز باللقب قد يصب في مصلحة الفريق، موضحًا أن ذلك يمنح اللاعبين حرية أكبر في الأداء بعيدًا عن الضغوط المبالغ فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سقف التوقعات داخل بلجيكا لا يزال مرتفعًا، لكنه أقل حدة مقارنة بما كان عليه قبل نسختي كأس العالم 2018 و2022.