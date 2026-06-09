خطوة أخيرة تفصل عموتة عن تدريب الأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف المدير الفني الجديد، بعدما كشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن إرسال العقود إلى محامي المدرب المغربي الحسين عموتة لمراجعتها بشكل نهائي، تمهيدا لإتمام التعاقد الرسمي.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر في الأهلي: أرسلنا العقود إلى محامي المغربي الحسين عموتة لمراجعتها والمدرب يصل القاهرة خلال ٤٨ ساعة.

لماذا أصبح عموتة الخيار الأقرب؟

لم يكن اسم الحسين عموتة مطروحًا على طاولة الأهلي باعتباره مدربًا ناجحًا فقط، بل لأنه يمتلك مواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

فالرجل يعرف جيدًا خبايا الكرة الإفريقية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كما يتمتع بشخصية قوية وقدرة على إدارة الفرق التي تضم العديد من النجوم، وهي عناصر ترى الإدارة الحمراء أنها ضرورية لاستعادة الهيمنة المحلية والقارية.

كما أن خبراته المتنوعة في المغرب وقطر والأردن والإمارات تمنحه قدرة كبيرة على التأقلم السريع مع أجواء الدوري المصري ومتطلبات المنافسة داخل أكبر أندية المنطقة.