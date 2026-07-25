أخبار السيارات | 5 عربيات أوتوماتيك مستعملة..الأولى رخيصة .. تويوتا تقدم Crown 2027 بهذا السعر

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تويوتا تقدم Crown موديل 2027.. بهذا السعر

واصلت تويوتا تطوير طراز Crown عبر الكشف عن موديل 2027، الذي يأتي بعدد من التحسينات التي تستهدف تعزيز مكانة السيارة في الأسواق العالمية.

مرسيدس مايباخ 2027 Night Package .. فخامة بمستوى جديد

ترتبط علامة مايباخ بتاريخ طويل في صناعة السيارات الفاخرة، إذ نجحت منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسماء تميزاً في هذا القطاع بفضل تركيزها على الجودة والحرفية ومستويات الرفاهية غير التقليدية.

بمهام الدفع الكلي .. مواصفات جينيسيس G80 Standard 2026 الكهربائية

تواصل جينيسيس، العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي، توسيع نطاق سياراتها الكهربائية من خلال G80 Standard موديل 2026 المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل.

بحجم عملاق.. ماذا تقدم GMC يوكن AT4 Ultimate 2026؟

تواصل GMC الأمريكية ترسيخ مكانتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم من خلال طرح يوكن AT4 Ultimate موديل 2026، التي تجمع بين القدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة ومستويات مرتفعة من التجهيزات الداخلية.

سعر فورد رينجر رابتور 2026 في السوق السعودي

تواصل فورد تعزيز حضورها في فئة شاحنات البيك أب عالية الأداء من خلال فورد رينجر رابتور 2026 في السوق السعودي، حيث تجمع بين القوة والاعتمادية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تجهيزات متطورة وتصميم اقرب للرياضي.

5 سيارات أوتوماتيك الأولى بأرخص سعر.. سوق المستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وسط التنوع السعري المطروح في سوق المستعمل، والذي يحدد من ناحية الموديل والحالة العامة للسيارة.