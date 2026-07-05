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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس مايباخ 2026 الفاخرة

مرسيدس مايباخ موديل 2026
مرسيدس مايباخ موديل 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس مايباخ موديل 2026، وتنتمي مايباخ لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

محرك مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبها قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقودس عة 76 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

يوجد بـ مرسيدس مايباخ موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات مرسيدس مايباخ موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية .

مرسيدس مايباخ موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 بها أيضا، مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2026

مرسيدس مايباخ موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 22 مليون و 800 ألف جنيه .

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