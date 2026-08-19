«حج الجمعيات 2027».. شروط التقديم والفئات الممنوعة من أداء المناسك

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن منظومة حج الجمعيات، التي تتيح التقدم وفق ضوابط وشروط محددة.

تفاصيل إجراءات التقديم

وكشفت المؤسسة القومية لتيسير الحج تفاصيل إجراءات التقديم، والفئات العمرية التي تحتاج إلى مرافق، إلى جانب الحالات التي لا يسمح لها بالمشاركة في موسم الحج لأسباب صحية.

وتشمل الضوابط شروطًا تتعلق بالجنسية والسن والأهلية لأداء المناسك، مع السماح لأفراد الأسرة بالتقدم في طلب واحد، فضلًا عن إتاحة التقديم من أي محافظة، دون التقيد بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ اعتبارًا من اليوم، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضح أن أفراد الأسرة يمكنهم التقدم معًا ضمن طلب واحد، بحيث يتم تقديمهم من خلال استمارة موحدة، بما يسهل إجراءات التقديم للراغبين في أداء مناسك الحج برفقة ذويهم.

هل يشترط التقديم من محافظة محل الإقامة؟

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن المواطن الراغب في التقديم لحج الجمعيات الأهلية ليس ملزمًا بتقديم طلبه من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى إمكانية التقدم من أي محافظة، دون اشتراط أن تكون إجراءات التقديم مرتبطة بالمحافظة المدونة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شروط التقديم لحج الجمعيات 2027

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، كشف أيمن عبدالموجود عن أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لموسم الحج 2027.

وتتضمن شروط التقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

ألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 21 عامًا.

إمكانية تقدم أفراد الأسرة معًا في طلب واحد.

لا يشترط التقديم من المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

شرط المرافق لكبار السن

وتتضمن ضوابط حج الجمعيات الأهلية أيضًا إجراءات خاصة بالمتقدمين من كبار السن، حيث أوضح أيمن عبدالموجود أن من تزيد أعمارهم على 75 عامًا يتعين عليهم وجود مرافق معهم.

ويأتي هذا الشرط في إطار مراعاة احتياجات كبار السن خلال أداء المناسك، وضمان وجود شخص يرافقهم ويساعدهم خلال مراحل رحلة الحج.

الفئات الممنوعة من أداء الحج 2027

وكشف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج عن وجود بعض الفئات التي لا يسمح لها بأداء مناسك الحج، بسبب المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها خلال الرحلة والمناسك، في ظل ما تتطلبه فريضة الحج من مجهود بدني وقدرة على تحمل ظروف السفر وأداء المناسك.

وتشمل الفئات الممنوعة:

أصحاب السمنة المفرطة.

الحالات المتأخرة من مرضى السرطان.

مرضى الفشل الكلوي الذين تستلزم حالتهم الخضوع بصورة منتظمة لجلسات الغسيل الكلوي.

المصابون بتليف الرئة.

بعض أصحاب الأمراض المزمنة، وفق الضوابط الصحية المحددة.

ضوابط صحية لحماية الحجاج

وتستهدف الضوابط الصحية الخاصة بموسم الحج حماية الحجاج من التعرض لمضاعفات صحية قد تهدد سلامتهم أثناء أداء المناسك، خاصة الفئات التي تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة أو تعاني من حالات مرضية قد تتأثر بالجهد البدني وظروف الحج.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المتقدمين لجميع الشروط والضوابط المنظمة قبل استكمال إجراءات التقديم.