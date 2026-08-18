منع التلاعب وضبط البيانات.. كيف أصبحت التكنولوجيا محور تنظيم الحج؟

تواصل الدولة تطوير منظومة تنظيم موسم الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، التي أنشأها القانون رقم 84 لسنة 2022 بهدف توحيد وتنسيق إجراءات الحج، وإتاحة قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للحجاج والجهات المنظمة والمنفذة.

وبموجب القانون، تتولى الجهة المختصة إدارة البوابة والإشراف عليها وتطويرها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تشغيلها وتنظيم العمل بها، بما يضمن توحيد البيانات والإجراءات المرتبطة بموسم الحج.

كود تعريفي لكل حاج

وتصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، تتولى الجهات المنفذة للحج وضعه على جواز سفره، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور للدخول إلى البوابة، فيما تتولى الجهات المنفذة تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج والحاصلين على تأشيرات الحج إلكترونيًا.

ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية

ونص القانون على ربط البوابة إلكترونيًا بعدد من الجهات الحكومية، بما يتيح تبادل البيانات وتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والعمالة الموسمية.

وتلتزم وزارة الصحة بتسجيل البيانات الصحية للحجاج عبر الربط الإلكتروني مع البوابة، بينما يتم تسجيل بيانات العمالة الموسمية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، كما تتيح وزارة الخارجية من خلال الربط الإلكتروني الاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتقديم الخدمات القنصلية لهم عند الحاجة.

وتتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج، إلى جانب التحقق من بيانات العمالة الموسمية، بما يساعد على التعامل مع أي مشكلات قد تواجه العمالة المصرية خلال موسم الحج.

التحقق من بيانات الحجاج إلكترونيًا

وتتولى الجهة المختصة عددًا من المهام لضمان دقة البيانات واستيفاء الضوابط، من بينها التحقق من مطابقة المتقدمين للضوابط العامة المنظمة للحج، والتأكد إلكترونيًا من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسريانها من خلال الربط مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

كما يتم إرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونيًا إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية، والحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونيًا من خلال الإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

كما يُرسل الكود التعريفي إلى شركات النقل، تمهيدًا لاستصدار تذكرة السفر الخاصة بالحاج.

رسوم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور

وحدد القانون رسمًا لإصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للجهات المنظمة للحج بما لا يجاوز ألف جنيه، على أن يتم تحصيله بوسائل الدفع غير النقدي، وتؤول نسبة 50% منه إلى وزارة الداخلية أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، أيهما أكبر، بينما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، وفقًا للفئات التي يحددها وزير الداخلية.

وتستهدف منظومة البوابة المصرية الموحدة للحج إحكام تنظيم إجراءات الحج، وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب تعزيز الرقابة والتأكد من استيفاء الضوابط والإجراءات قبل سفر الحاج لأداء المناسك.