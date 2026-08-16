وزارة الحج والعمرة السعودية تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448هـ

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، عقد سلسلة الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شئون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم؛ استعدادًا لموسم حج 1448هـ، ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم، وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن الاجتماعات تهدف إلى بحث التحضيرات الخاصة بالموسم، والاطلاع على الخطط التشغيلية الخاصة بمكاتب شئون الحجاج لموسم حج عام 1448هـ، إضافة إلى استعراض أبرز التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الحج، ومناقشة متطلبات مكاتب شئون الحجاج والإجابة عن استفساراتهم، بما يدعم استكمال الترتيبات والاستعدادات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، في ظل توجيهات القيادة السعودية، بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق مع مكاتب شئون الحجاج والجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الجاهزية، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، ويثري تجربتهم الإيمانية.