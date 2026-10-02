لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين.. ومصر لن تنسى غزة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن المنطقة تشهد حالة متصاعدة من التوتر والاضطرابات، في ظل تعدد الأزمات الإقليمية وتداخلها، مشيرة إلى أن مصر تتحرك وسط ما وصفته بـ«عواصف من التوترات» التي تشهدها المنطقة.

توزيع الكهرباء في المدينة المنورة

وقالت الحديدي إن إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة يمثل تطورًا بالغ الخطورة، معتبرة أن الاقتراب من مدينة رسول الله أمر جلل واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

استهداف المدينة المنورة

وأشارت إلى أن مصر أدانت أشد العبارات استهداف المدينة المنورة، وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، موضحة أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء وعددًا من الدول أدانوا بدورهم هذا الاعتداء.

خطورة الاعتداء على المدينة المنورة

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار» أن الأزهر الشريف حذر من خطورة الاعتداء على المدينة المنورة، مؤكدًا أن أي مساس بأمن مدينة رسول الله أو سلامة أهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي يتعارض مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها الراسخة لدى المسلمين، فضلًا عن كونه استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وشددت الحديدي على أن مصر والأزهر ومؤسسات الدولة المصرية عبّرت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدة أن استهداف المدينة المنورة يكتسب حساسية خاصة لما تمثله المدينة من مكانة دينية وتاريخية لدى المسلمين.

لميس الحديدي: العالم انشغل بأزمات المنطقة ونسى غزة

وانتقلت الحديدي للحديث عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لا تزال تضع القضية الفلسطينية وأوضاع أهالي القطاع في دائرة اهتمامها، رغم انتقال الاهتمام الإعلامي والسياسي إلى أزمات وصراعات أخرى تشهدها المنطقة.

وقالت إن التغطية الإعلامية العالمية باتت تركز على تطورات وأحداث إقليمية جديدة، بينما تتراجع المأساة الإنسانية في غزة إلى صدارة المشهد، رغم استمرار معاناة السكان هناك.

وأضافت أن هناك فلسطينيين في غزة ما زالوا يواجهون نقصًا في الاحتياجات الأساسية، من الغذاء والدواء والرعاية الطبية، إلى جانب تضرر المنازل وصعوبة الحياة اليومية، مشددة على أن سكان القطاع «يحتاجون إلى الحياة».

وأوضحت أن انشغال العالم بالتطورات المرتبطة بإيران والصراعات الإقليمية الأخرى لا يعني انتهاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن المأساة هناك ما زالت مستمرة وتحتاج إلى استمرار الاهتمام الدولي.

وأكدت أن مصر، رغم كل التوترات التي تشهدها المنطقة، لا تنسى غزة ولا أهل فلسطين، والقضية الفلسطينية تظل حاضرة في دائرة الاهتمام المصري.