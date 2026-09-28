لميس الحديدي: هناك تضارب بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وسط ترقب للأحداث على الأرض

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية لا تزال متضاربة، مشيرة إلى أن المتابعين في انتظار أي أخبار جديدة تأتي من الولايات المتحدة بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ الرفض الترامبي لمبادرة الأيام السبعة التي طرحها الإيرانيون، والتي تضمنت فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام ووقف الأعمال العدائية وفك الحصار الاقتصادي، تبعه إعلان ترامب عدم وجود مفاوضات، وكذلك إعلان الجانب الإيراني عدم وجود مفاوضات، في الوقت الذي لا يزال فيه عباس عراقجي في نيويورك، بينما تتحدث تصريحات صادرة من الجانب الأمريكي عن وجود تفاوض، رغم عدم ثقة الولايات المتحدة في الإيرانيين.

وأشارت إلى أن تطورات الأزمة تنعكس على الأسواق، موضحة أن أسعار البترول وصلت إلى 107 دولارات، بينما تراجعت أسعار الذهب، وهو ما يعني استمرار الأزمة الاقتصادية، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين.

وواصلت، أن المتابعة مستمرة لمعرفة ما ستؤول إليه التطورات، مشيرة إلى أن ترامب يصدر كل يوم خبراً أو تصريحاً جديداً يؤدي إلى رفع الأسواق أو انخفاضها.