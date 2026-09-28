قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم
ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي
عدلي القيعي: العلاقة بين شوبير والشناوي ستظل التلميذ والأستاذ
5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها
ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا
ترامب ينتقد الإفراج بكفالة عن 5 بريطانيين اعتُقلوا قرب قاعدة بها قوات أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرندلي: صلاح لم يغادر معسكر المنتخب غاضباً.. وغيابه أمام جنوب السودان متفقاً عليه

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب الوطني، إن محمد صلاح لم يغادر معسكر المنتخب غاضباً، موضحاً أن هناك اتفاقاً مسبقاً على عدم مشاركته في مباراة جنوب السودان بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي. 

وأكد أن هذا الاتفاق لم يحدث بعد مباراة أنجولا، وإنما كان قائماً مسبقاً، مشيراً إلى أن طبيعة النجيل الصناعي قد لا تكون مناسبة لبعض اللاعبين، ولذلك جاء القرار خوفاً على لياقة صلاح وراحته.

الدرندلي : محمد صلاح ليس مجرد لاعب أو قائد بل له دور كبير داخل الملعب وخارجه
 

وأضاف الدرندلب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ محمد صلاح بالنسبة للمنتخب ليس مجرد لاعب أو قائد للفريق، بل له دور كبير جداً داخل الملعب وخارجه، موضحاً أن وجوده في المعسكر يمثل أهمية كبيرة للاعبين، الذين يلتفون حوله وينظرون إليه باعتباره نموذجاً، نظراً إلى خبرته الدولية التي ينقلها إليهم.

وأكد أن صلاح يؤدي دوراً مهماً داخل الملعب باعتباره قائد الفريق والمايسترو، كما يؤدي دوراً كبيراً خارجه بصفته كابتن المنتخب.

وأوضح الدرندلي أن المنتخب كان يتمنى وجود محمد صلاح في مباراة جنوب السودان، لكن طالما كان هناك اتفاق مسبق على غيابه بسبب النجيل الصناعي، فلا يمكن تغيير القرار، متمنياً له التوفيق في المباريات المقبلة.

وشدد على أن غياب صلاح لا علاقة له بنتيجة مباراة أنجولا، كما لا يرتبط بأي خلافات، وإنما جاء في إطار الاتفاق المسبق والحرص على سلامته ولياقته.

وأشار إلى أن تأثير محمد صلاح داخل المنتخب يتجاوز دوره كلاعب، مؤكداً مكانته الخاصة داخل الفريق، وأن اللاعبين ينظرون إليه باعتباره صاحب خبرة دولية كبيرة ويستفيدون من تجربته.

وأضاف أن وجوده يمثل قيمة كبيرة للمنتخب، سواء من خلال دوره القيادي داخل الملعب أو تأثيره في اللاعبين خارجه، مؤكداً أن الجهاز كان يتمنى مشاركته، لكنه يحترم الاتفاق الذي تم بشأن المباراة.

وأكد رئيس بعثة المنتخب في ختام حديثه أن جميع أفراد الجهاز الفني موجودون مع الفريق، وأن كل عناصر البعثة والجهاز الفني الذين كانوا موجودين في كأس العالم عادوا وشاركوا في الاستعدادات الحالية.

محمد صلاح خالد الدرندلي المنتخب الوطني جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

هشام يكن

هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: دعمت محمد الشناوي كثيرا وسيظل له دور مع المنتخب

حسام حسن ومحمد الشناوي

معنديش خلاف معاه.. حسام حسن يفتح قلبه بشأن الشناوي: حارس كبير ولسه قدامه مشوار كبير

مباراة

الزمالك يتوجه إلى رواندا 12 أكتوبر لمواجهة فريق الجيش بدوري أبطال إفريقيا

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد