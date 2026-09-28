الدرندلي: صلاح لم يغادر معسكر المنتخب غاضباً.. وغيابه أمام جنوب السودان متفقاً عليه

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب الوطني، إن محمد صلاح لم يغادر معسكر المنتخب غاضباً، موضحاً أن هناك اتفاقاً مسبقاً على عدم مشاركته في مباراة جنوب السودان بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي.

وأكد أن هذا الاتفاق لم يحدث بعد مباراة أنجولا، وإنما كان قائماً مسبقاً، مشيراً إلى أن طبيعة النجيل الصناعي قد لا تكون مناسبة لبعض اللاعبين، ولذلك جاء القرار خوفاً على لياقة صلاح وراحته.

الدرندلي : محمد صلاح ليس مجرد لاعب أو قائد بل له دور كبير داخل الملعب وخارجه



وأضاف الدرندلب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ محمد صلاح بالنسبة للمنتخب ليس مجرد لاعب أو قائد للفريق، بل له دور كبير جداً داخل الملعب وخارجه، موضحاً أن وجوده في المعسكر يمثل أهمية كبيرة للاعبين، الذين يلتفون حوله وينظرون إليه باعتباره نموذجاً، نظراً إلى خبرته الدولية التي ينقلها إليهم.

وأكد أن صلاح يؤدي دوراً مهماً داخل الملعب باعتباره قائد الفريق والمايسترو، كما يؤدي دوراً كبيراً خارجه بصفته كابتن المنتخب.

وأوضح الدرندلي أن المنتخب كان يتمنى وجود محمد صلاح في مباراة جنوب السودان، لكن طالما كان هناك اتفاق مسبق على غيابه بسبب النجيل الصناعي، فلا يمكن تغيير القرار، متمنياً له التوفيق في المباريات المقبلة.

وشدد على أن غياب صلاح لا علاقة له بنتيجة مباراة أنجولا، كما لا يرتبط بأي خلافات، وإنما جاء في إطار الاتفاق المسبق والحرص على سلامته ولياقته.

وأشار إلى أن تأثير محمد صلاح داخل المنتخب يتجاوز دوره كلاعب، مؤكداً مكانته الخاصة داخل الفريق، وأن اللاعبين ينظرون إليه باعتباره صاحب خبرة دولية كبيرة ويستفيدون من تجربته.

وأضاف أن وجوده يمثل قيمة كبيرة للمنتخب، سواء من خلال دوره القيادي داخل الملعب أو تأثيره في اللاعبين خارجه، مؤكداً أن الجهاز كان يتمنى مشاركته، لكنه يحترم الاتفاق الذي تم بشأن المباراة.

وأكد رئيس بعثة المنتخب في ختام حديثه أن جميع أفراد الجهاز الفني موجودون مع الفريق، وأن كل عناصر البعثة والجهاز الفني الذين كانوا موجودين في كأس العالم عادوا وشاركوا في الاستعدادات الحالية.