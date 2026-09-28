كيفية حجز شقق الإيجار بسكن لكل المصريين 9

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات حجز شقق الإيجار 2026 أمام المواطنين ضمن الطرح الجديد لمشروع سكن لكل المصريين 9 وذلك بعد إتاحة المرحلة المخصصة لجميع المواطنين وفقا للضوابط المعلنة.

ويستمر التقديم على الوحدات السكنية حتى 28 أكتوبر 2026 مع ضرورة استكمال البيانات المطلوبة في استمارة الحجز بدقة ومراجعة المستندات والشروط المحددة في كراسة الطرح قبل إتمام إجراءات التقديم.

كيفيه حجز شقق الإيجار

البيانات المطلوبة في استمارة حجز شقق الإيجار 2026

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من البيانات التي يجب على المتقدم إدخالها في استمارة حجز شقق الإيجار ضمن كراسة شروط سكن لكل المصريين 9 وتشمل ما يلي.

أولا بيانات صاحب الطلب

اسم صاحب الطلب رباعيا.

رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الحالة الاجتماعية.

العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي.

محل الإقامة وعنوان المراسلات.

رقم الهاتف المحمول.

عدد الأبناء القصر إن وجدوا.

الوظيفة.

عنوان جهة العمل.

ثانيا بيانات الزوج أو الزوجة

تتضمن الاستمارة بيانات الزوج أو الزوجة في حالة وجوده أو وجودها وذلك وفقا للحالة الاجتماعية للمتقدم والبيانات الرسمية المطلوبة في ملف الحجز.

ثالثا بيانات دخل الأسرة

يجب إدخال بيانات صافي الدخل الشهري للأسرة وفقا للمستندات المقدمة ضمن إجراءات التقديم حيث تستخدم هذه البيانات في تحديد مدى انطباق شروط الحجز والتمويل على المتقدم.

رابعا بيانات الوحدة السكنية

تشمل استمارة الحجز البيانات الخاصة بالوحدة السكنية المطلوب استئجارها وفقا للخيارات المتاحة ضمن الطرح والمحددة في كراسة الشروط.

كيفيه حجز شقق الإيجار

خامسا الإقرار بصحة البيانات

يتضمن نموذج الحجز إقرارا من المتقدم بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه مع تفويض صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإجراء الاستعلامات اللازمة للتأكد من صحة البيانات.

ويشمل الإقرار السماح بإجراء الاستعلام الميداني من خلال شركات الاستعلام أو مديريات التضامن الاجتماعي وقواعد البيانات المتاحة لدى الدولة للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

كما يقر المتقدم بتحمل المسؤولية القانونية في حالة ثبوت مخالفة البيانات أو المستندات المقدمة وفقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

وتتضمن الشروط حق الجهة المالكة للوحدات في إلغاء عقد الإيجار وفسخ التعاقد واسترداد الوحدة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في حالة ثبوت وجود مخالفة في البيانات أو الشروط.

موعد حجز شقق الإيجار 2026

يستمر استقبال طلبات حجز شقق الإيجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين 9 حتى 28 أكتوبر 2026 وفقا للجدول الزمني المحدد للطرح.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل استكمال إجراءات الحجز وإدخال البيانات المطلوبة.

كيفيه حجز شقق الإيجار

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان بالإيجار

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار 2026 من خلال منصة مصر الرقمية وذلك للاطلاع على تفاصيل الطرح والشروط والمستندات المطلوبة وإجراءات التقديم.

ويمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط من خلال منصة مصر الرقمية والاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة قبل إتمام عملية الحجز.