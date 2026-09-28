ترامب ينتقد الإفراج بكفالة عن 5 بريطانيين اعتُقلوا قرب قاعدة بها قوات أمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استغرابه من قرار الإفراج بكفالة عن 5 شبان بريطانيين اعتُقلوا أمس الأحد بالقرب من قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في إنجلترا، على خلفية اتهامات تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.

وقال ترامب، ردًا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي في المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، بشأن وجود ارتباط بين المعتقلين وإيران: "أعرف الإجابة، يمكنني أن أكون محددًا جدًا، لكنني أفضل ألا أقول ذلك".

وأضاف ترامب أنه كان متفاجئًا من السماح للمعتقلين بالإفراج عنهم بكفالة، في انتظار استكمال التحقيقات البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية قد أفرجت عن الرجال الخمسة بكفالة، اليوم الإثنين، فيما قال محققون متخصصون في مكافحة الإرهاب إنهم يواصلون التحقيق في عدة مسارات، من بينها احتمال وجود صلة بإيران.

وتُعد قاعدة RAF Fairford قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، وقد استُخدمت طائرات قاذفة أمريكية انطلاقًا منها خلال عقود من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب مع إيران هذا العام.