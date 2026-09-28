مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري

بدأت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر في التعافي عبر مضيق هرمز، بما يشير إلى عودة تدريجية لتدفقات أحد أهم مصادر إمدادات الغاز العالمية، رغم استمرار التوترات التي تهدد حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات شركتي "كيبلر" و"إل إس إي جي" المتخصصتين في بيانات وتحليلات أسواق السلع والطاقة عودة ظهور ناقلات مرتبطة بشحنات الغاز القطري خلال سبتمبر الجاري.

وتكتسب عودة التدفقات أهمية خاصة لأسواق الغاز الآسيوية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من منطقة الخليج، إذ تعد قطر من كبار المنتجين والمصدرين عالميًا، فيما يمكن لاستمرار حركة الملاحة عبر هرمز أن يخفف الضغوط على توافر الإمدادات وتكاليف الشحن.

كان مضيق هرمز ينقل قبل اندلاع الصراع نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملا مؤثرًا في أسعار الطاقة العالمية، ولا سيما النفط والغاز.