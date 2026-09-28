السداد عبر «غازبروم بنك» وغيره.. بوتين يمدد السماح للأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السماح للأجانب بسداد قيمة الغاز الروسي بالروبل ليس فقط عبر "غازبروم بنك"، حتى الأول من أبريل القادم، وفقًا لمرسوم نُشر على الموقع الرسمي لنشر القوانين واللوائح القانونية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه بموجب المرسوم، أُدخلت تعديلات على المرسوم الصادر في 31 مارس 2022 رقم 172، بشأن النظام الخاص لتنفيذ المشترين الأجانب التزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس.

وتنص الصيغة الجديدة على أن المشترين من الدول "غير الصديقة" يمكنهم، حتى 1 أبريل 2027، سداد قيمة الغاز الروسي بالروبل عبر مؤسسات ائتمانية روسية، إلى جانب "غازبروم بنك".

كان الرئيس الروسي قدد أصدر مرسوما في يونيو الفائت يمدد حتى 1 أكتوبر 2026 السماح للمشترين الأجانب من الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر مؤسسات ائتمانية روسية، وليس عبر "غازبروم بنك" فقط.

وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أن المهلة، التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو، مُددت حتى الأول من أكتوبر 2026.