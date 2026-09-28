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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية الخريف وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، تعاني بعض النساء من مشكلة تشقق الشفاه وجفافها، خاصة مع تغير الرطوبة وزيادة التعرض للهواء الجاف، وقد يبدو استخدام مرطب الشفاه حلًا كافيًا، لكن بعض العادات اليومية قد تزيد الجفاف وتؤخر تحسن التشققات.

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف

ولا يرتبط جفاف الشفاه بالطقس البارد فقط، إذ يمكن أن تؤدي بعض العادات مثل لعق الشفاه المتكرر، أو استخدام منتجات تحتوي على مواد مهيجة، أو عدم شرب كمية كافية من السوائل إلى زيادة المشكلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. لعق الشفاه باستمرار

قد يبدو لعق الشفاه وسيلة سريعة للتخلص من الشعور بالجفاف، لكنه في الحقيقة قد يزيد المشكلة. فعندما يتبخر اللعاب من سطح الشفاه، يمكن أن يتركها أكثر جفافًا، ما يدفع الشخص إلى تكرار لعقها مرة أخرى.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتجنب لعق الشفاه أو عضها أو نزع الجلد المتقشر منها، لأن هذه العادات يمكن أن تزيد التهيج وتؤخر التعافي.

2. نزع الجلد المتقشر

من أكثر الأخطاء شيوعًا محاولة إزالة القشور أو الجلد الجاف باليد، خاصة عندما تكون التشققات واضحة.

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث جروح صغيرة ونزيف وتهيج، كما يزيد فرصة الإصابة بالالتهاب. لذلك من الأفضل ترك الجلد يتعافى واستخدام منتج مرطب مناسب بدلًا من نزعه.

3. استخدام أي مرطب للشفاه

ليس كل منتج مخصص للشفاه مناسبًا للشفاه المتشققة. بعض أنواع مرطبات الشفاه قد تحتوي على مواد عطرية أو نكهات يمكن أن تسبب تهيجًا لدى بعض الأشخاص.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية عند تشقق الشفاه باختيار منتجات تساعد على حبس الرطوبة، مثل المرطبات التي تحتوي على الفازلين أو بعض المكونات المرطبة والواقية، مع تجنب المنتج الذي يسبب حرقانًا أو لسعًا عند وضعه.

4. نسيان واقي الشمس

حتى مع انخفاض الحرارة في الخريف، تظل الأشعة فوق البنفسجية موجودة، ويمكن أن تتعرض الشفاه للشمس مثل باقي أجزاء الوجه.

لذلك يمكن استخدام منتج للشفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس عند الخروج خلال النهار، خاصة لفترات طويلة.

5. قلة شرب المياه

عدم الحصول على كمية كافية من السوائل قد يزيد الإحساس بالجفاف، خاصة إذا تزامن ذلك مع التعرض للهواء الجاف.

ولا يعني ذلك أن شرب الماء وحده يعالج تشقق الشفاه، لكنه جزء من العناية العامة بالجسم، بينما تحتاج الشفاه نفسها إلى ترطيب وحماية من العوامل الخارجية.

6. التنفس من الفم

التنفس المستمر من الفم، خاصة أثناء النوم أو عند الإصابة بانسداد الأنف، يمكن أن يزيد جفاف الشفاه نتيجة مرور الهواء عليها باستمرار.

وفي حالة وجود انسداد مزمن بالأنف أو صعوبة في التنفس الطبيعي من الأنف، فمن الأفضل معرفة السبب وعلاجه بدلًا من الاعتماد على ترطيب الشفاه فقط.

7. استخدام منتجات تسبب التهيج

قد يؤدي بعض معجون الأسنان أو مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالشفاه إلى تهيج المنطقة لدى بعض الأشخاص.

ومن العلامات التي تستدعي الانتباه ظهور حرقان أو لسع أو احمرار بعد استخدام منتج معين. وفي هذه الحالة يمكن التوقف عن المنتج المشتبه به ومراقبة تحسن الأعراض.

كيف تتخلصين من تشقق الشفاه في الخريف؟

يمكن تقليل جفاف الشفاه من خلال وضع مرطب مناسب عدة مرات خلال اليوم وقبل النوم، وتجنب لعق الشفاه أو نزع القشور، وحمايتها من الهواء والبرودة، مع استخدام واقي شمس مخصص للشفاه عند التعرض للشمس.

كما يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء داخل المنزل إذا كان الهواء جافًا، خاصة أثناء النوم.

متى يحتاج تشقق الشفاه إلى طبيب؟

إذا استمر التشقق رغم اتباع خطوات الترطيب والحماية، أو ظهرت جروح أو نزيف متكرر أو تورم أو علامات التهاب، فقد لا يكون السبب مجرد جفاف مرتبط بالطقس.

وفي هذه الحالة يفضل استشارة طبيب جلدية لتحديد السبب، خاصة إذا كانت المشكلة متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

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تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

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