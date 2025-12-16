تشقق الشفاه في الشتاء.. أسباب شائعة ونصائح للوقاية والعلاج

يعاني كثير من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء، من مشكلة تشقق الشفاه التي تسبب ألماً وإحراجاً أحياناً، وقد تتطور في بعض الحالات إلى نزيف أو التهابات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.



أسباب تشقق الشفاه يرجع تشقق الشفاه إلى عدة عوامل، أبرزها

برودة الطقس وانخفاض الرطوبة، ما يؤدي إلى فقدان الشفاه للترطيب الطبيعي.

كما يساهم التعرض المباشر للهواء البارد، والإكثار من لعق الشفاه، ونقص شرب المياه، إضافة إلى نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B والحديد، في زيادة المشكلة. وقد تكون بعض أنواع معجون الأسنان أو أحمر الشفاه سبباً في تهيّج الشفاه أيضاً.



طرق الوقاية والعلاج ينصح الأطباء بترطيب الشفاه بانتظام باستخدام مرطبات طبية تحتوي على زبدة الشيا أو الفازلين أو شمع العسل، مع تجنب لعق الشفاه لأنه يزيد الجفاف. كما يُفضل شرب كميات كافية من الماء، واستخدام مرطب للهواء داخل المنزل، خاصة في الأجواء الباردة. وفي حالة وجود تشققات شديدة أو مؤلمة، يجب استشارة الطبيب لتجنب العدوى أو الالتهاب.



متى تكون المشكلة مقلقة؟

إذا استمر تشقق الشفاه لفترة طويلة، أو صاحبه تورم شديد أو نزيف متكرر، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية تحتاج إلى فحص طبي، مثل الحساسية أو نقص العناصر الغذائية.

ويؤكد الخبراء أن العناية اليومية بالشفاه، خاصة خلال فصل الشتاء، خطوة بسيطة لكنها ضرورية للحفاظ على مظهر صحي وتجنب الألم.