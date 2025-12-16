بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

تُعد صلصة الطماطم المعلبة من أساسيات المطبخ المصري، حيث تدخل في تحضير العديد من الأكلات اليومية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة لعمل صلصة الطماطم المعلبة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، تضمن لونًا قويًا وطعمًا غنيًا مع إمكانية تخزينها لفترات طويلة.

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

المكونات:

2 كيلو طماطم حمراء ناضجة

بصلة كبيرة

رأس ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة سكر

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة خل (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ تُغسل الطماطم جيدًا وتُقطّع إلى أرباع.

ـ تُوضع الطماطم مع البصل والثوم في قدر على نار متوسطة دون إضافة ماء.

ـ تُترك حتى تطرى الطماطم وتُخرج عصيرها الطبيعي.

ـ يُرفع الخليط من على النار ويُضرب في الخلاط حتى يصبح ناعمًا.

ـ يُعاد الخليط إلى النار ويُضاف الزيت والسكر والملح والتوابل.

ـ تُترك الصلصة على نار هادئة مع التقليب حتى تتكثف ويغمق لونها.

ـ في الخطوة الأخيرة يُضاف الخل وتُقلّب الصلصة لدقيقة ثم تُرفع من النار.

ـ تُترك الصلصة حتى تبرد تمامًا ثم تُحفظ في برطمانات نظيفة ومعقمة.

نصائح للحصول على صلصة ناجحة

ـ اختيار الطماطم الحمراء المستوية يعطي لونًا وطعمًا أفضل.

ـ إضافة السكر تساعد في تقليل حموضة الطماطم دون التأثير على الطعم.

ـ يمكن تخزين الصلصة في الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر.