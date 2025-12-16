أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست

علّق الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست أم كلثوم، على الانتقادات الحادة التي وجهها الفنان محمد صبحي لطاقم عمل الفيلم، متهماً إياهم بمحاولة تشويه الرمز، وأنه ضمن مؤامرة أكبر ضد الفن المصري، قائلاً:«أنا واثق أنه لو شاف الفيلم بنفسه سيدرك أن ذلك غير حقيقي».



واصل مراد خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً:«الفيلم ما عملش أي حاجة ضد أم كلثوم، فقط قدم الجانب الإنساني فيها، ونحن لدينا مشكلة أنه يتم "أسطرة" الناس وننظر لهم بقدسيةدون ان نفرز الشخصية».

وأضاف:«بنتي عندها 14 سنة، لقيتها قدامي بتغني وتقول: " ونقول للشمس تعالي تعالي "، وقلت لها: جبتي الكلام ده منين ؟ لترد الأغنية عجبتني، بس معرفش مين عملها اللي كانت مش بتشوف ولابسة نظارة؟ قلت لها: مين قالك كده؟ قالت: لابسة نظارة سودا ليه؟ وده كان مدخل إنساني للبحث عن مراحل التعب والانكسار وكيف استطاعت أن تقوم، وأن نرفع شأن بلدها معها».



استطرد:«أنا بقول لأي حد بيتكلم عن الفيلم من غير ما يشوفه ويهاجمه، هذا بمثابة ظلم لصناع العمل. بقوله: اتفرج على الفيلم، وأنا متأكد أننا قدمناها ونزلناها كإنسانة وشفنا مراحل حياتها بين الانكسار والتعب وإزاي قامت تاني هنحبها كده أكتر ».