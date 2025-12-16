قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: حالة الجدل حول فيلم الست تؤكد إن الناس عايزة سينما جادة

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بالرغم من الجدل الكبير الدائر حول فيلم الست أم كلثوم، فإنه في المقابل يقفز في إيراداته رغم كل هذا الجدل.


تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:«بعيدًا عن الجدل الذي دار في بداية الأمر مع البرومو التشويقي للفيلم والانتقادات التي وُجهت له حينها، إلا أنه مع نزول الفيلم إلى دور العرض انقسم الناس ما بين معجبين بشدة ومشيدين به بشكل كبير، وفي المقابل كانت هناك موجة من الانتقادات الحادة للصورة التي اختارها المؤلف والكاتب أحمد مراد لتقديم أم كلثوم. هل قدم السيرة الذاتية وحياتها التي لا نعرفها؟».


أردفت: «هذا الجدل، والإقبال، والتصفيق، في دور السينما يحمل إشارات مهمة   أولها  إشارة واضحة إلى اهتمام الناس بالسينما الجادة والفيلم لاينتمي  إلى  الكوميدي أو الأكشن، فهو فيلم عن قصة فنانة توفيت قبل نصف قرن، وهو سينما جادة ومختلفة عما يُقدم في السينما حاليًا، وهي إشارة واضحة إلى أن الناس محتاجة تشوف أفلام وسينما جادة حتى ولو أحدثت جدلًا».


اكملت : " هناك إشارة أخرى عن طبيعة علاقة المصرين من كل الاجيال بأم كلثوم  وهي أبعد   بكثير من علاقة  جمهور بفنان  بشكله  تقليدي نسمع أغانيه   ونصفق لكنها هوية وإنتماء فهذه هي الست أم كلثوم "

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

عزاء الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

حملة لتعيين مهندسي ذكاء اصطناعي

أمريكا تدشن حملة لتعيين مهندسي ذكاء اصطناعي بمناصب اتحادية

يونيسف

اليونيسف: الاستثمار في الشباب أساس لمستقبل أكثر إشراقاً

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

